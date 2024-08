Enojarse tiene sus ventajas

Enojarse tiene su lado noble y si se canaliza de forma correcta, es una emoción a la que se le puede sacar provecho y que permite crecimiento personal.

(Shutterstock)

El enojo es una emoción indispensable y de las más primitivas: “Surge cuando nos enfrentamos a una situación que advertimos como mala. Al igual que otras emociones, forma parte de una herramienta de supervivencia desde tiempos remotos y tiene que ver con una manera de defenderse del peligro”, comenta Marisol Barreiro, neuropsicóloga clínica especialista en neurodesarrollo.

Sin embargo, cuando el enojo “no se controla, puede ser destructivo y afectar nuestras relaciones con los demás, a pesar de eso, si se administra y usa con prudencia, se convierte en un instrumento ventajoso y poderoso para nuestra salud mental”, agrega la especialista.

La ciencia a favor del enojo

Por su parte, especialistas de los Estados Unidos aseguran que según diversas investigaciones neurocientíficas, el enojo juega un rol importante a la hora de informar y guiar muchas de las conductas cotidianas. Este hecho, que puede sonar disruptivo, está en la agenda de la comunidad científica y de los psicólogos desde hace más de dos décadas. Y así lo demostró un informe de hace algunos años de la Asociación Americana de Psicología que refuta la creencia popular que relaciona al enojo con la violencia. Según resaltan, solo el 10% de las veces es seguido por agresión.

Enojarse no se planea, aparece de forma automática frente a una “discusión o situación que genera irritación. En ese momento dejamos de ser racionales: por lo general nos enojamos en cuestión de 300 milisegundos, que es lo que le lleva al cerebro comprender que algo está mal. Luego, se pierde el control en menos de media hora”, indica Barreiro y explica que aquella sensación de malestar que decodifica nuestro cerebro puede ser disparada por factores internos tales como recuerdos traumáticos, pensamientos malos y celos.

Mecanismo de defensa

Para Augusto Marolla, coach en bienestar, si bien uno de los mayores problemas del enojo es que “está estigmatizado porque las respuestas a veces pueden ser disfuncionales, cuando está bien canalizado se puede sacar ventaja”. Y esto se debe a que funciona como un mecanismo de defensa que surge “cuando alguien está sobrepasando mi espacio personal, cuando no me siento visto, respetado ni entendido. Por tal motivo, otorga una cuota de energía y motivación para poner límites”, dijo Marolla.

De acuerdo a Barreiro, el enojo también funciona “como tranquilizador”. Precisamente, especifica la psicóloga, esta emoción “ayuda a sobrellevar el estrés descargando la tensión en el cuerpo y luego proveyendo una sensación de calma”. Por otro lado, agrega que potencia la resolución de conflictos y ayuda a tomar las riendas de una situación en donde uno se ve perjudicado: “Sentirnos enojados nos impulsa a tomar acción y nos motiva a encontrar soluciones a los problemas”, dice la especialista.

Un informe de la Universidad de California avala los beneficios de esta emoción y detalla que en ocasiones puede ser utilizada para leer y responder situaciones sociales perturbadoras. Al respecto, señalan que existen estudios que indican que sentirse enojado aumenta el optimismo, la creatividad y el desempeño. Además, destacan las bondades que conlleva expresarlo, aludiendo que esto podría mejorar el resultado de una discusión o negociación en cualquier situación de la vida.

(Shutterstock)

Sin reprimir

Por el contrario, coinciden los especialistas consultados, reprimir el enojo podría tener consecuencias negativas para la salud y derivar en posibles complicaciones físicas y mentales tales como el aumento de la presión arterial y el desarrollo de enfermedades crónicas. Y esto se debe a que por un lado se activa el sistema parasimpático encargado de liberar adrenalina y cortisol. En este proceso además, “se acelera el ritmo cardíaco, la respiración y se tensan los músculos”, manifiesta Marolla. Por otro lado, “cuando no pongo límites, empiezo a generar resentimiento y angustia, lo que me puede producir malestar interno como por ejemplo ansiedad o depresión”, ahonda el experto.

Aumenta el optimismo y el desempeño

Para obtener buenos resultado del enojo es necesario trabajar en su origen. De esta manera una de las vías para lograrlo es preguntarse: “¿Por qué lo que determinada persona me hizo o me dijo me enoja? ¿En qué puntos me está tocando? ¿Qué me está haciendo sentir? Muchas veces cuando nos enojamos con alguien tiene que ver con que me veo reflejado en aspectos que no tengo trabajados”, puntualiza la especialista.

La buena noticia es que el enojo también se puede atacar de antemano. “Cuando vemos que nos está invadiendo y que empezamos a generar una reacción, lo más importante es tener conciencia a nivel corporal”, comenta Marolla. Una de las mejores maneras de controlarlo, dice el especialista, es con técnicas de respiración: “Uno de los métodos más efectivos es la respiración diafragmática como también extender la exhalación”.

Otra estrategia para canalizar el enojo de manera positiva es aprender a salir de la situación antes de que sea demasiado tarde.

Aprender a reconocer y canalizar esta emoción nos permite establecer límites, resolver conflictos y reducir el estrés, mientras que reprimirlo puede tener consecuencias adversas para nuestra salud física y mental. Así que la próxima vez que sienta enojo, en lugar de evitarlo, conviértalo en un aliado para lograr una vida más equilibrada y saludable.