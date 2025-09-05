Despacio también se entrena: el ejercicio lento y consciente

En una época en la que el mundo del fitness suele asociarse a rutinas rápidas, intensas y agotadoras, está ganando fuerza una tendencia que propone lo contrario: entrenar despacio. El slow fitness, o ejercicio lento y consciente, se enfoca en movimientos deliberados, controlados y acompañados de respiración consciente, buscando no solo el fortalecimiento físico, sino también el equilibrio mental.

Este enfoque se nutre de disciplinas como el yoga, el pilates, el tai chi y el slow training, donde cada repetición se realiza sin prisas, con total atención a la postura y a la técnica. La meta no es “hacer más en menos tiempo”, sino optimizar cada movimiento para que el trabajo muscular sea más profundo y seguro. Según la entrenadora personal y educadora física, Karla Guillén, esta pausa en el ritmo activa músculos estabilizadores, mejora la alineación corporal y potencia la conexión mente-cuerpo, algo que el entrenamiento rápido muchas veces pasa por alto.

Ventajas más allá de la calma

Entrenar lentamente no significa entrenar menos. Al contrario, la tensión prolongada en los músculos mejora el tono y la fuerza, y la ejecución pausada permite perfeccionar la técnica, reduciendo así el riesgo de lesiones. Este tipo de práctica también favorece el equilibrio y la postura, gracias al trabajo de estabilización y control que exige, y tiene un efecto calmante, ya que integra la respiración consciente para reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Además, el slow fitness es inclusivo y sostenible. Es ideal para principiantes que quieren ganar confianza antes de pasar a entrenamientos más exigentes, para personas que se están recuperando de lesiones y para adultos mayores que buscan una forma segura y adaptada de ejercitarse. Incluso en sesiones por, ejemplo, de 30 minutos tres o cuatro veces por semana, puede producir cambios reales en la tonificación y el bienestar físico.

¿Para quién es una alternativa ideal?

El perfil de quienes se benefician de este enfoque es variado: personas con estilos de vida exigentes que necesitan incorporar pausas conscientes; quienes buscan reducir el estrés a través de una actividad física que fomente la introspección; adultos mayores o con condiciones físicas que requieren un ritmo moderado; e incluso quienes han abandonado el gimnasio porque no se adaptaban a la presión de los entrenamientos de alta intensidad.

En todos los casos, el slow fitness ofrece una puerta de entrada a un ejercicio más amable, donde la constancia se construye sin la exigencia de “dar el máximo” en cada sesión.

El respaldo de la ciencia

Instituciones como Harvard Health destacan que ralentizar los movimientos no solo mejora la activación muscular y reduce el riesgo de lesiones, sino que también contribuye a un bienestar sostenido gracias a un mejor control postural y una respiración más consciente. En corredores y deportistas de resistencia, los entrenamientos lentos han demostrado fortalecer la base aeróbica, mejorar la eficiencia cardiovascular y optimizar la metabolización de las grasas, todo ello reduciendo la fatiga.

Expertos en fisiología deportiva también señalan que una mayor proporción de entrenamientos de baja intensidad, bajo el principio 80/20, es decir, 80 % de sesiones suaves y 20 % de trabajo intenso, puede generar una mejora notable en resistencia, eficiencia y prevención de lesiones.

No es ir más lento, es entrenar mejor

El slow fitness no es simplemente “hacer lo mismo pero más despacio”; es un cambio de mentalidad que prioriza la calidad sobre la cantidad, la técnica sobre la velocidad, y el bienestar integral sobre el desgaste físico.

Para Karla Guillén, entrenadora personal, “en un entorno que glorifica la velocidad, el slow fitness redefine el éxito en movimiento. No se trata de llegar primero, sino de llegar consciente”.