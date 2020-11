La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina (hormona que regula el nivel de azúcar en sangre). Las personas con diabetes presentan numerosas complicaciones graves y crónicas que afectan distintas áreas orgánicas, en particular los vasos sanguíneos, nervios, ojos y riñones.