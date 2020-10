Nuestra iniciativa Nutrición para Hambre Cero es parte de la solución y, hoy más que nunca, nuestros compromisos mundiales están preparados para lograr un impacto significativo. Trabajamos codo a codo con organizaciones sin fines de lucro líderes, como Feed the Children, The Hunger Project y muchas otras, que brindan su apoyo a más de 114 millones de personas en más de 120 países a nivel mundial. La colaboración continua con nuestras organizaciones sin fines de lucro socias poniendo de relieve nuestro liderazgo en nutrición, no solo a través de nuestros aportes financieros, sino también a través de nuestros conocimientos técnicos en obtención en la fuente, entrega y sustentabilidad.