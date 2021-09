Los 5 errores que (posiblemente) has estado cometiendo al usar condón

Preservativo condón Foto: Shutterstock.com

Ya sea por desconocimiento o por mala costumbre, se llegan a cometer algunos errores al usar el condón, los cuales podrían reducir la efectividad de este método anticonceptivo.

En el día nacional del condón, Marianela Arias, sexóloga de Durex, nos comparte cuáles son los 5 errores más comunes, para no volver a incurrir en ellos y asegurarnos de tener relaciones sexuales placenteras y seguras.

1. Llevarlos en la billetera o cartera. Se cree que la mejor manera de estar preparados es llevar el preservativo lo más cerca posible, generalmente la billetera o cartera, sin embargo, en este sitio, el condón se puede sufrir daños por factores como los cambios de temperatura o por roces con otros artículos.

Lo ideal es conservarlos en la mesa de noche o llevarlos en la cartera, pero guardarlos antes de ir a una cita y que sea dentro de un recipiente portátil para condones.

2. Utilizar doble condón. Aunque suena un poco extraño, es una de las fallas más frecuentes. Lo cierto es que utilizar dos preservativos hace que exista fricción que los puede dañar con facilidad y romperlos, perdiendo la protección deseada y necesaria.

Creer que el uso del condón anula la posibilidad de espontaneidad o baja el nivel de erotismo al momento.

Cuando tenemos encuentros sexuales, lo que buscamos es el disfrute. Definitivamente no hay nada más sexy y placentero que una experiencia íntima sin preocupaciones por un posible embarazo no planificado o el contagio de una infección de transmisión sexual (ITS).

La protección es parte de un encuentro sexual sano y placentero. Es importante que comencemos a cambiar esa visión errónea inculcada por contenidos como la pornografía.

4. Pensar que el condón impide sentir o tener una erección. En realidad, los problemas de erección están relacionados psicológicamente con la angustia ante el desempeño y no con el uso del preservativo.

Una relación sexual va muchísimo más allá de temas de penetración; tiene que ver con la manera en que percibimos los sonidos, el ambiente, los besos, las caricias y, claramente, una penetración con suficiente excitación y lubricación no tendría por qué desembocar en falta de sensibilidad.

5. Pensar solo en protección ante un embarazo. Muchas veces el condón se resume únicamente como anticonceptivo, olvidando el valor supremo que tiene frente al contagio de ITS.

En realidad, el preservativo es la única opción para protegerse frente a esta amenaza presente y frecuente, por lo que su uso debe ser durante todo el encuentro sexual, no solamente durante la eyaculación de la pareja.

El uso del preservativo requiere que prestemos atención, nos informemos y nos comprometamos con nuestra salud sexual. Esto nos permitirá compartir un encuentro sexual que mezcle el erotismo con la salud y, de esta manera, poder disfrutar con más tranquilidad del placer en pareja.