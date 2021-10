“Una sugerencia muy importante es no dejarse llevar por los descuentos, debido a que no todas esas prendan con rebajas se adaptan a su estilo de vida, su figura, su tonalidad, o su esencia. Las ofertas no siempre son buena opción, es mejor invertir en una sola prenda de calidad y versátil que en 100 en descuento o con precios rebajados que no cumplan con las características correctas para vos”, mencionó Campos.