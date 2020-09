– Cambien el orden de las comidas y alimentos. En general, los planes de comidas están diseñados para distribuir los alimentos en varias comidas y refrigerios durante el día; en parte, para ayudar a controlar el hambre y también para ayudarlos a mantener la energía física y mental. Pero esto no significa que no puedan cambiar un poco el orden de las cosas. Tal vez el plan indique un refrigerio proteico a media mañana pero no sienten la necesidad (o deseo) de comerlo; pueden mover ese refrigerio para más tarde en el día si les funciona. Si prefieren una comida más grande al mediodía, en lugar de una cena grande como indica el plan, adelante, cámbienlo. La hora del día en que consumen sus calorías no hace mucha diferencia en la medida en que no excedan las calorías totales. Y no existe ninguna razón por la cual no puedan comer “alimentos del desayuno” a la noche y comer lo que queda durante la mañana.