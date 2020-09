Elija las herramientas correctas: Además tiene que difuminar los colores con la brocha para este fin (si no sabes cuál es, es la más bombachita y viene en los estuches de sombras). Uno de los errores más comunes es no difuminar las sombras. Sin embargo, este es un paso básico para lograr un buen maquillaje de ojos. De lo contrario, no se verá natural y creará el temido efecto mapache.