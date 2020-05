Otro error fue no interrogar a otros detenidos de Al Qaeda sobre Moussani. De haberse hecho, es probable que las autoridades se hubiesen tomado con más seriedad el interés del francés por las clases de vuelo. Aún así, hay disputas acerca de si Zacarías habría tomado parte en los atentados del 11 de setiembre, aún si no hubiera sido capturado antes, pues se ha dicho que Atta y los otros cabecillas del ataque no confiaban en él, además de su demostrada ineptitud como piloto.