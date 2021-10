Yolobón, los helados 100% ticos inventados por una familia venezolana

Yolobón es el segundo hijo de la familia Fernández Quintero. No habla, tampoco usa pañales o va a la escuela, aunque sí necesitó de cariño, constancia y valentía de sus padres para crecer sano y fuerte.

Se convirtió en la respuesta a muchas preguntas e incertidumbres del matrimonio venezolano conformado por José Alejandro y Susana, quienes en 2013 llegaron a Costa Rica decididos a quedarse. Esa era la única alternativa, y cuando apostaron todo por un sueño transformado en helados, tener éxito se convirtió casi en obligación.

Susana creció “comiendo pejibaye” y saboreando los antiguos “guaritos”, gracias a una marcada influencia de su abuelo materno, quien era oriundo de Cartago. Ese vínculo tan marcador terminó por convencerlos de su nuevo destino cuando decidieron salir de Venezuela, aunado a que su mamá, Sandra Viada, ya tenía algunos meses radicada aquí.

“Llegar a Costa Rica para mí fue, primero, conectar con la familia que tenía, conocer realmente el país, y después pensar en ese gusanito y ganas de emprender, pero era algo desconocido”, recuerda Susana.

La primera pregunta fue: ¿Qué hacemos? Emprender siempre llevará temores y estos aumentan cuando se intenta en un país que no es el propio.

Susana Quintero, cofundadora de Yolobón, durante una visita a la fábrica donde fabrican los helados. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Alejandro era empleado de una trasnacional y viajaba cada 30 días a Asia. La estabilidad económica estaba, pero ellos anhelaban más tiempo en familia, sobre todo cuando Allan, su primogénito, venía en camino.

Con cuatro meses de embarazo y muchas ganas, Susana se dedicó a ir a los supermercados y los famosos ‘mercaditos’ de productos nacionales, con la intención de explorar y observar la oferta, sin tener claro qué querían hacer.

Pasaron por muchas ideas, detectaron una oportunidad y luego se centraron en algo que todavía hoy sigue siendo fundamental en su negocio: exponer la riqueza hallada en Costa Rica y crear un producto natural y saludable.

Siendo el país productor y exportador de infinidad de frutas y, al mismo tiempo, gran consumidor de helados, no había nada más qué decir. Se ‘echaron al agua’ sin saber absolutamente nada del negocio, pero sí convencidos de que en los supermercados no había oferta de helados sin azúcar, veganos y libres de alérgenos.

Si leemos esas tres características ya más de una persona podría estar arrugando la cara y preguntándose dónde está la gracia de un helado así. Susana y su familia definitivamente hallaron la respuesta.

Yolobón empezó con uno de estos carritos en las ferias del agricultor de Pavas, Escazú y Santa Ana. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Prueba y error

La casa se convirtió en un laboratorio, donde se probaron ingredientes y se hicieron diferentes combinaciones, algunas que incluso nunca salieron a la luz.

“No teníamos capital pero empezamos pequeñito, compramos un carrito en México y un tanque para congelar, muy rudimentario. Así vendíamos en las ferias del agricultor”, menciona Susana.

La jornada se iniciaba a las 5 a. m. porque debían cumplir con el horario, aún sabiendo que nadie compraría un helado a esa hora. Lo más temprano, recuerda, fue a las 6:30 a. m.

Pasaron por las ferias de Pavas, Escazú y finalmente en Santa Ana, donde tuvieron mayor receptividad y se mantuvieron durante 14 meses. Ese tiempo entre puestos de frutas, verduras y hortalizas terminó siendo el examen para entender si su producto tenía futuro.

Hoy eso lo saben mejor cuando visitan los principales supermercados del país o cuando hacen entregas a domicilio.

“Entrar al primer supermercado fue bonito y de mucho aprendizaje. Cuando presentamos el helado, el precio era alto porque el volumen era muy pequeño y recuerdo una vez que en trastienda unas personas nos decían: ‘ay señora, eso no se va vender’. Cualquier cosa nos dijeron, pero si uno se pone a escuchar desde los miedos de las otras personas, no se hace nada”, cuenta Susana entre risas.

Por ese mismo pensamiento ella fue la única persona que apoyó la decisión de su esposo de renunciar al empleo y meterse de lleno en el negocio. Era dejar un salario mensual para seguir “apostando”.

Las manos de Susana y su mamá ya se hacían insuficientes, sobre todo cuando Yolobón quería ofrecer algo más allá del helado. Su idea siempre fue reforzar la identidad y valores con acciones concretas.

Hubo (y todavía hay) mandamientos intrínsecos en cada paleta, los cuales son evidentes durante la visita hecha a su fábrica, en Santo Domingo de Heredia.

Una de las materias primas para producir los helados es el coco. Foto John Durán (JOHN DURAN)

El primero es la inocuidad. Claro, se trata de un alimento, pero la exigencia sobre esta característica marca su camino y crecimiento, tanto así que actualmente están buscando una certificación internacional de inocuidad alimentaria.

“Con esta norma vamos a garantizar a clientes actuales y futuros que trabajamos con todo el cuidado, bajo estándares internacionales. Nos gusta la impecabilidad en el proceso, siempre estamos en mejora continúa y si queremos competir en el mercado internacional tenemos que tener una garantía”.

Así de grandes suenan los anhelos de una empresa que regularmente visita a sus principales proveedores de productos, en su mayoría pymes costarricenses, con principios similares a los suyos.

No solo les gusta tener la trazabilidad de los insumos, conociendo quiénes cosechan las frutas que luego estarán en los helados, sino también es una forma de compartir con otros emprendimientos.

“Nos gustaría saber todo, de cuál tierra viene, qué tipo de fertilizantes. Por ejemplo, quisiéramos que toda la fruta fuera orgánica certificada, pero entendemos que es un reto grande para los agricultores. Trabajamos con los que utilizan los fertilizantes más naturales y estamos con ellos, ayudándonos todos”.

De ahí se desprende su compromiso con el medio ambiente, aunque al mismo tiempo reconocen tener pendientes. El más visible es que cada helado viene en una bolsa plástica y ese material aún no se recicla en Costa Rica.

Hacerlo requiere de tecnología costosa que está entre las metas a futuro. Mientras tanto, intentan informar a sus clientes cómo pueden desechar ese tipo de material de forma correcta.

Eso sí, enfocarse solo en el empaque sería un error. Cuando pensamos en ser responsables con el medio ambiente lo primero que se viene a la mente es separar residuos y reciclar, pero en medio de una fábrica donde hay alimentos también existen otros factores.

“En nuestro caso, por ser una planta vegana, no tenemos ningún ingrediente de origen animal, no trabajamos con leche de vaca, entonces el problema de las aguas residuales es menos grave. Sin embargo, al trabajar con mucho coco, el agua que desechamos no puede ir al alcantarillado y tampoco directamente a la planta de tratamiento donde está la fábrica. Entonces tuvimos que invertir en un sistema de pretratamiento para preparar esa agua y que llegue a la planta sin crear el impacto en el alcantarillado”.

Los desechos orgánicos, que son la mayoría para esta empresa, se convierten en abono y alimento para animales, gracias a una alianza con la Universidad Nacional (UNA).

“A veces decimos, podríamos tener menos problemas si nos preocupamos menos por esas cosas, pero queremos que la huella que dejemos sea lo menor posible”.

Lo que sí quieren dejar muy marcado es su aporte a la sociedad, sobre todo en poblaciones vulnerables y más específicamente, en inmigrantes.

Dos naciones

Desligar su pasado a su presente es imposible. En Venezuela está parte de su corazón y Costa Rica se convirtió en el lugar donde pudieron empezar de nuevo, dejando crecer sus ideas y dando trabajo a otras personas.

Incluso, los trámites burocráticos de los que muchos ticos nos quejamos, ellos los describen como “normales”.

Por esa relación tan evidente es que están sensibilizados con personas que al igual que ellos debieron dejar su tierra, muchas veces sin ninguna otra opción.

En este momento la empresa está compuesta por diez personas y la mitad son mujeres. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Hace un par de años asistieron a una feria de empleo organizada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio del Trabajo, donde hallaron a dos de sus actuales colaboradores”.

“Un venezolano y una nicaragüense que son supervisores y están en la empresa desde hace dos años. Para nosotros es muy gratificante tener la posibilidad de brindar una plaza de trabajo digna que cubra sus derechos laborales, y queremos mantenernos así”.

No es casualidad, sino parte de su filosofía. Por eso cinco de las diez personas que conforman su planilla son inmigrantes y también la mitad son mujeres.

Yolobón ya es un hijo con cualidades propias, determinadas con el pasar del tiempo y el gusto de su público. Pero siempre recordando que no solo se trata de verse y saber bien, sino también de aportar al país en el que sus padres encontraron más oportunidades de las imaginadas en la tierra natal.