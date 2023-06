Usar ChatGPT como psicólogo: una tendencia que crece (y preocupa)

No ha sido una plática menor. Sea en sobremesas o conversaciones casuales en medio de una salida con amigos, un uso particular de la inteligencia artificial (IA) ha llegado a mis oídos.

Mientras muchos hablan de usar la IA para diseño gráfico y redacción de informes, algunos compinches generacionales me han contado, muy naturalmente, que han utilizado la plataforma ChatGPT a modo de terapeuta.

Una de las innovaciones más recientes en el campo de la psicología es el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial que han sido empleadas, sobre todo, para fotomontajes, ediciones de video y creación de fórmulas para Excel, entre otros usos.

LEA MÁS: ¿Necesita ayuda psicológica? Estas son opciones gratuitas o de bajo costo

Desde cualquier dispositivo uno puede acercarse a ChatGPT, el cual tiene un acervo de información extraida de Internet que llega hasta el 2021. Foto: Pexels.

La aplicación de ChatGPT permite comunicarse a través de frases escritas, sea en una computadora o en un celular. Entonces uno como usuario le podría escribir: “hola chat. Cuéntame quién es Chavela Vargas”, por citar un ejemplo.

Principalmente, la plataforma ha sido usada con fines académicos o laborales, pero recientemente he detectado que varias personas utilizan ChatGPT para compartir sus inquietudes y buscar apoyo emocional.

El ChatGPT, alimentado por una vasta cantidad de datos y entrenado en modelos lingüísticos avanzados, es capaz de mantener conversaciones realistas y proporcionar respuestas relevantes. Esto ha llevado a que muchas personas vean en esta tecnología una oportunidad para expresar sus emociones y recibir orientación en momentos difíciles.

Sin embargo, ¿qué se puede desgranar de esta práctica digital?

¿Por qué hacerlo? Copiado!

Uno de los aspectos que más realzan quienes han usado ChatGPT en terapias de psicología es la posibilidad de anonimato y privacidad que brinda.

Por lógicas razones, quienes conversaron conmigo para la realización de este texto prefirieron mantenerse en anonimato y, justamente, señalan que el hecho de poder hablar sin pelos en la lengua y sin identificarse ante otro ser humano es uno de los puntos que los atrajeron hacia esta práctica.

Al comunicarse con un sistema de inteligencia artificial, las personas pueden sentirse más cómodas compartiendo sus problemas personales sin el temor de ser juzgadas o estigmatizadas.

Además, el ChatGPT está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite a las personas acceder a esta herramienta en cualquier momento que la necesiten. Asimismo, su uso es gratuito, al menos por el momento (cabe recordar que de igual forma existen opciones gratuitas de atención psicológica, como las que se detallan al final del texto).

Esta disponibilidad puede ser especialmente valiosa para personas en situaciones de crisis, en las que la atención inmediata es crucial.

Recogiendo algunas anécdotas anónimas utilizadas como insumo para este reportaje, varias personas cuentan que sí han logrado encontrar consuelo en compartir sus problemas con esta plataforma, ya que el chat les ha ofrecido perspectivas y estrategias para lidiar con problemas como manejo de estrés, especialmente.

LEA MÁS: Chat GPT: Los estudiantes van a usarlo de todas formas, debemos sacarle provecho

Sin embargo, es importante destacar que el uso de ChatGPT en temas psicológicos tiene sus limitaciones. Aunque la plataforma da la posibilidad de ser, de alguna manera, un apoyo emocional, hay que recordar que carece de la empatía y la comprensión profunda que solo un terapeuta humano puede ofrecer. Por lo tanto, no debería considerarse como un reemplazo de la terapia tradicional.

El psiquiatra, psicólogo y director del grupo Poiesis, el doctor Carlos Bonilla, alerta de este uso que se le está dando al ChatGPT.

“No debemos de perder de vista que el chat no es un ser consciente, y las emociones y el manejo de ellas depende de seres conscientes”, explica al introducir el tema.

La Organización Panamericana de Salud señaló que los niveles de miedo, preocupación y estrés subieron tras la pandemia. Foto Pexels

Aunque el ChatGPT puede ser una herramienta útil para algunas personas, es esencial tener en cuenta los peligros de depender exclusivamente de esta tecnología en lugar de buscar terapia tradicional. El ChatGPT carece de la capacidad de establecer una conexión genuina y empática con el paciente, lo cual es fundamental en el proceso terapéutico.

“El terapeuta siempre va a leer el alma humana. ChatGPT no puede hacerlo por la sencilla razón que no tiene un alma”, dice Bonilla.

El ChatGPT puede proporcionar respuestas generales y sugerencias basadas en datos, pero no tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de cada persona.

La terapia tradicional, por otro lado, se basa en la relación terapéutica personalizada, en la que el psicólogo o psiquiatra puede comprender profundamente las circunstancias únicas de cada paciente y adaptar el enfoque terapéutico.

La plataforma también carece de la habilidad de evaluar y diagnosticar adecuadamente problemas de salud mental. Un terapeuta tiene la formación y la experiencia para identificar síntomas, evaluar el estado emocional y realizar diagnósticos precisos. Esto es esencial para brindar el tratamiento adecuado y personalizado que requiere cada individuo.

Aunado a esto, el ChatGPT no puede proporcionar intervenciones terapéuticas específicas, como técnicas de modificación de conducta o terapias basadas en evidencia. En otras palabras: puede compensar con palabras, pero no “recetar” prácticas que ayuden al paciente a mejorar lo que sea que está sufriendo.

“Estas intervenciones son fundamentales para el tratamiento de trastornos mentales y requieren la guía de un profesional capacitado. La terapia tradicional ofrece un espacio seguro y estructurado donde se pueden aplicar estas técnicas de manera efectiva”, explica el doctor Bonilla.

Por otra parte, otra preocupación que expone el especialista es que el uso de ChatGPT para terapia puede llevar a la interpretación errónea de las respuestas proporcionadas.

Sin la intervención de un terapeuta capacitado, las personas podrían malinterpretar o aplicar mal la información recibida, lo que podría tener consecuencias negativas para su bienestar emocional.

“El ChatGPT puede carecer de la capacidad de percibir el lenguaje no verbal, las expresiones faciales y otros aspectos no verbales de la comunicación humana. Estos elementos son fundamentales en la terapia tradicional, ya que pueden transmitir significados y emociones que las palabras por sí solas no pueden capturar. La falta de esta capacidad puede limitar la comprensión y efectividad de los procesos terapéuticos”, añade.

El contacto humano que implica la terapia tradicional es irreemplazable, según señalan distintos especialistas en el mundo. Foto: Pexels

Otro riesgo está relacionado con la falta de control sobre el entorno en el que se utiliza el ChatGPT. Al utilizar esta tecnología desde la comodidad del hogar o entornos no clínicos, las distracciones externas y la falta de un ambiente terapéutico controlado pueden afectar negativamente la experiencia.

“La terapia tradicional se lleva a cabo en un espacio seguro por algo”, dice. “Son lugares donde se minimizan las interrupciones para que el paciente pueda concentrarse de lleno en lo que se habla durante la sesión”, añade.

Contracorrientes tecnológicas Copiado!

La posibilidad de ser hackeado siempre existe frente a una computadora. La cantidad de datos insertadas en el sistema podría dejar expuesta su información, aunque sea en ChatGPT. (Rafael Pacheco Granados)

La confidencialidad y privacidad de los datos también son preocupaciones importantes cuando se utiliza ChatGPT en este ámbito.

En internet, siempre existe el riesgo de que los datos confidenciales se vean comprometidos, especialmente en plataformas en línea o en entornos no seguros.

“Aunque se implementan medidas de seguridad, como el cifrado y la confidencialidad, siempre existe el riesgo de que los datos confidenciales se vean comprometidos”, explica el ingeniero informático Jorge González.

Para el especialista, hay un tema que va más allá de lo emocional y es la inseguridad que se puede producir al compartir datos personales. Como reza un viejo dicho “una vez que algo se sube al Internet, se quedará siempre en el internet”.

Al respecto, el ingeniero explica que “es crucial asegurarse de que la plataforma utilizada para las sesiones de chat sea segura y cumpla con los estándares de protección de datos para evitar el acceso no autorizado o la divulgación de información sensible”.

¿Cómo hacerlo? Pues la única forma de asegurarse para un usuario promedio es recurrir a un técnico informático.

La telemedicina fue impulsada por la pandemia. Eso "normalizó" hablar de nuestros problemas frente a una pantalla, pero nunca se imaginó la escalada que la tecnología tendría en estas ramas. Foto: Pexels

Sin embargo, el tema de la seguridad de los datos no es la única preocupación. El ChatGPT puede presentar sesgos y limitaciones inherentes en el entrenamiento y datos de entrada con que fue programada la plataforma.

“La inteligencia artificial refleja y aprende de los datos con los que se alimenta, lo que puede provocar sesgos culturales o de cualquier tipo”, señala el ingeniero, dando a entender que la plataforma da sus respuestas basadas en una serie de datos que no necesariamente responden a las necesidades que requiera un paciente que busca soluciones para sus problemas emocionales.

El ChatGPT puede generar respuestas basadas en su entrenamiento con grandes cantidades de datos (de hecho, la plataforma está actualizada con datos de internet que se registran hasta el 2021), pero esto no garantiza que todas las respuestas sean precisas o apropiadas en un contexto terapéutico.

“La falta de supervisión humana puede llevar a respuestas inexactas, malentendidos o consejos inadecuados. Es importante recordar que un terapeuta humano tiene la capacidad de evaluar y filtrar la información de manera crítica, brindando una guía más precisa y personalizada”, agrega el doctor Bonilla.

¿Qué se ha dicho internacionalmente? Copiado!

Desde el 2020, nuestras relaciones con las computadoras y la tecnología han abierto nuevos rumbos, como el caso de la revelación que ha significado ChatGPT. Foto: Pexels

Como es de esperarse, no hay demasiados insumos académicos al respecto. La explosión de ChatGPT es relativamente reciente (prácticamente un semestre) y aún hay mucho por discernir e investigar.

Tal vez, si se buscara algún nombre que se pudiera relacionar con estos temas, podría hablarse del trabajo de la antropóloga Mizuko Ito.

Ella es una académica destacada en el campo de los estudios de medios digitales, la cultura web y su relación con la educación. Nació en 1968 en Japón y ha realizado una profunda carrera de investigaciones y escrito extensamente sobre cómo los jóvenes utilizan la tecnología para usos “inesperados”.

Ito es profesora de antropología y medios de comunicación en la Universidad de California y es la directora de investigación del Connected Learning Lab. También ha trabajado en la Universidad de Keio en Japón.

Sus investigaciones se centran en examinar cómo los jóvenes se involucran con la tecnología y la cultura digital en sus vidas cotidianas. Ha estudiado cómo los adolescentes utilizan las redes sociales, los videojuegos, los blogs y otras plataformas digitales para la expresión personal, la construcción de identidades y la participación en comunidades en línea.

Uno de los conceptos clave que Ito ha desarrollado es el de “afinidades de participación”. Esto se refiere a las formas en que los jóvenes se involucran y se apropian de la tecnología de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. Sostiene que los jóvenes son participantes activos en la creación de sus propias experiencias digitales y que su participación en la tecnología es diversa y compleja.

“Esto quiere decir que era un paso inevitable que las personas más jóvenes, siendo nativos digitales, hicieran rápidamente un contacto con ChatGPT de esta forma: como terapeuta. La apropiación de la tecnología por parte de la gente joven es absoluta”, reflexiona el doctor Bonilla.

Si bien Mizuko Ito no se ha referido directamente al tema de ChatGPT (no sería de extrañarse que esté investigando al respecto), ella ha sido una defensora del aprendizaje conectado y ha abogado por enfoques educativos que aprovechen el potencial de la tecnología para promover experiencias de aprendizaje significativas y participativas.

“Creo que debemos ver el ChatGPT como una herramienta para informar, para aprender más de psicología”, aporta el doctor Bonilla en este apartado. “Sí, creo que hay que promover que los jóvenes experimenten con la tecnología, pero siempre recordar que ciertas prácticas no sustituyen a otras. No es sano creer que una computadora pueda ejercer como psicóloga”, agrega.

En otras latitudes del mundo, no abundan los casos de especialistas que se han referido acerca de este particular uso. El médico psiquiatra Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, habló sobre esta circunstancia en una entrevista con el medio de comunicación InfoBae.

“Hoy en día sucede que muchas personas a partir de la pandemia y la cuarentena empezaron a hacer consultas por telemedicina a través de llamadas virtuales y muchos terapeutas, psiquiatras o psicólogos continuaron con esa forma de trabajo”, expresó Corral.

“Sin embargo, muchas personas no se sienten a gusto. Hay algo que llamamos relación médico-paciente o relación terapéutica o alianza terapéutica con la persona, que no es sencillo de reemplazar. Es decir, con todo esto quiero decir que claramente hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el vínculo humano y la relación en sí, y cómo la pandemia nos dejó afectados”, explicó.

La angustia generacional (potenciada por el confinamiento de la crisis sanitaria) sigue cambiando las dinámicas sociales, pero más allá de eso hay una pregunta que rebota tras la discusión: ¿podrá llegar la tecnología a acertar en pronósticos clínicos, no solo aplicados a la psicología sino a otros campos?

Con el acelerado paso de la tecnología, no tendrán que pasar demasiados calendarios para darnos cuenta de qué será capaz la inteligencia artificial y qué tan lejos (o corta) se quede para ciertas expectativas.

¿Necesita ayuda psicológica? Estas son algunas opciones gratuitas: Copiado!

Sistema de emergencias: 9-1-1

Atención a niños y adolescentes: 1147

Línea Aquí estoy (Colegio de Psicólogos): 2272-3774

IAFA: 800-IAFA-800 (800-4232-800)

Universidad Hispanoamericana: 2241-9090

Unibe: 2240-0401

Ser y crecer (atención sobre abuso sexual): 2283-2983

Ministerio de Educación Pública (línea Aquí estoy): 2459-1599