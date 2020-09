“Hace cuatro años iba para mi trabajo en mi moto y un carro dio vuelta en U y me hizo caer de la moto. Me quebré el húmero derecho. Quedé en rehabilitación. Pagué a arreglar la moto. El día que la iba a vender, apenas iba saliendo y me levantó otro carro, me quebró la tibia. Esa serie de eventos me cambiaron la vida”, rememora.