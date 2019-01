Por lo general, espero hasta que el cine quede vacío y el último crédito en la pantalla suba al infinito, mientras el muchacho de la limpieza termina de recoger vasos con hielo, bandejas untadas de mostaza y restos de caramelo y sal de palomitas desperdigadas en la alfombra. En el cine, los tímidos de cualquier edad nos sentimos cómodos entre tinieblas, no por arrogantes ni cosa que se parezca, sino por esa poquedad que nos limita, un resabio infantil de cuando a uno le daba pena porque los mayores le obligaban a saludar. “¡Salude!”, ordenaban, y uno, rojo como un tomate, se arrebujaba y le ocurría como leí muchos años después un relato del inolvidable Paco Amighetti: “De niño, alguna señora amiga de mi mamá decía que si yo no hablaba, era porque me habían comido la lengua los ratones… ¡Me sentía morir!”. Esa y otras situaciones, normales para la mayoría, son difíciles de superar para nosotros los retraídos, como sentarse a la mesa donde comen los demás o acercarse a un grupo de gente que uno no conoce.