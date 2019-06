No me malinterpreten. No soy un ludita, un enemigo del progreso. Sin ser un fanático de la tecnología, he sabido adaptarme al cambio de los tiempos y apreciar las bondades de la vida moderna, que son muchas. No creo en la nostalgia como virtud, ni en el folclorismo rancio, de museo, que pretende dejar todo como estaba, como si de una estampa se tratara.