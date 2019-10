Tengo una gran capacidad de perdonar. Perdoné al ex que me dio vuelta, perdoné a la amiga que solo habla de sí misma, perdoné a mi perro por orinarse en la alfombra, perdoné a un grupo de chicas que me hicieron bullying en Twitter porque no les gustaba lo que escribía, perdoné a Orlando por darle vuelta a mi amiga, perdoné al vecino por comprar una moto escandalosa, perdoné al amigo secreto que me regaló un escarabajo disecado, perdoné al profe que me hizo boleta cuando por fin me atreví a hablarle al crush del cole, perdoné a mi papá por fajearme frente a mis amigos, a Alejandro por faltarme el respeto en el trabajo, al mae que me dijo gorda y a la chavala que me dijo flacucha; incluso los perdoné a ambos por no ponerse de acuerdo.