Ya existía desde el 2006, muchas veces había visto el letrero de bienvenida a la orilla de la carretera al atravesar el frío Cerro de la Muerte, pero nunca me había detenido. No obstante, luego de tantas semanas de no poner un pie en un bosque, resultó que el Parque Nacional Los Quetzales era una de las 13 primeras áreas silvestres protegidas que el gobierno costarricense decidió abrir luego de un cierre de casi tres meses debido al nuevo coronavirus.