El budismo zen nos cuenta que no debemos confundir la luna con el dedo que señala a la luna, y que mientras el sabio centra su atención en satélite, el zafio contempla, ensimismado, el dedo. A saber qué nos pretendían enseñar tan sutiles monjes, pero unamoraleja plausible es que ambas entidades pertenecen a dos órdenes de realidad y que,por ende, no deben confundirse entre sí (so riesgo de necedad).