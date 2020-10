Al primer rival que me le atravesé, casi me lleva en banda; el segundo hizo un amago y me dejó como Kiko, tieso y con las rodillas dobladas. Le entré a muerte al tercero y me mandó a dialogar con la arena (diría el Cañero). Los maes volaban como aviones y yo ahí, paralizado. “¡Salí, salí, prefiero seguir con diez!”, sentenció el vozarrón. Rojo como un tomate, con el rabo entre las piernas, me metí al bus que nos transportaba. Me despojé lentamente de camiseta, pantaloneta y tacos y jamás volví a poner un pie en la plaza de Juan Viñas. Sobra decir que mis admiradoras desaparecieron como por encanto.