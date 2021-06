“No sé cómo ni por qué. Pero podía intuir que yo no estaba solo en ese rincón del rancho. Que alguien se fijaba en mí”, dice. “Con la cámara y el exposímetro colgados al cuello –equipo fotográfico del que no me desprendía ni siquiera para dormir--, picado por la curiosidad, voltee y descubrí a un bebé indígena quien, con sus grandes ojos negros, abiertos, sin pestañear, me observaba de pies a cabeza. ¡Qué linda imagen!, pensé. ¿Cómo hago para hacer esta foto? No te muevas, niñito, por favor, no te muevas, era mi silenciosa súplica”.