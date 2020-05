No se asomaba porque fuera a ver algo en particular, porque no se veía nada peculiar o extraordinario, más allá de algunos pocos ejemplares de unas especies de aves que, contra todo pronóstico, habían regresado, después de una ausencia de años, y algunos nuevos matices del verde que el césped y las urucas estrenaban con lo que parecían ser las primeras lluvias de la temporada.