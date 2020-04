"Y apareció la monja y me señaló el presbiterio. Fue una caminata lenta en la que trataba de voltear la mirada, pero no podía. De repente, tenía el hueso frente a mis narices. Se veía más pequeño de costumbre y, cuando estiré la mano para tocarla, la monja me arrebató el hueso. Giré mi cabeza, y la monja ya no era monja. Era una pila de huesos sin carne que esbozaba una sonrisa macabra que me hizo gritar hasta despertarme”.