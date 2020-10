Es cierto que uno ve jóvenes y adultos que caminan por las calles absortos en las pantallas de sus celulares; ensimismados en los autobuses viendo vaya usted a saber qué nueva sorpresa; ajenos a sus padres, hijos, parejas, amigos y embelesados por lo que no está aquí, aunque sí ahora; alborozados contando los likes, los comentarios, los seguidores, en una lucha sin fin para autojustificarse felices; compartiendo fotos, y chistes, y memes, y contenidos e historias, como si el mundo no pudiera pasar sin ellos. También es cierto que nuestra posibilidad de discrepar y argüir y pelear, antes limitada a la cantina o al estadio, ahora se universaliza. Todo esto es cierto. Pero no tiene por qué ser así.