Y en ese tránsito de los medios masivos a los personalizados, que creímos ingenuamente que nos iba a empoderar, hemos caído víctimas de otro ruido. Ese que, en ingeniería, alude a aquello que no transmite información. Ese que antes vivíamos, en la radio, como un bisbiseo de rezadoras que no podíamos interpretar. O que veíamos en la televisión, cuando el mundo también era en blanco y negro, en forma de una llovizna de chispas blancas, grises y negras, que sugerían formas que no se concretaban..