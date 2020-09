Me sirvo una copa de vino. He aprendido a degustar este elixir mientras mi esposa y mis hijos duermen. Utilizo los audífonos y aprecio la música con una tecnología superior a la que disfrutaba mi viejo. Los instrumentos se escuchan con fidelidad; hasta el roce de las cuerdas en el mástil de una guitarra, se percibe con nitidez. Las melodías me invaden, brotan mis lágrimas al tenor de las notas musicales y me permito llorar sin pudor, como en el cine, donde acostumbro anclar mi corazón de náufrago en una butaca.