A las ocho de la noche la gente sale a aplaudir a los balcones, un sonido que me parecía tétrico en los días con más muertes, pero conforme las cifras se estabilizan ha ganado en su carácter de celebración y agradecimiento. La tradición coincide con la hora en que dan el reporte en Costa Rica, que todos los días me llega gracias al chat de WhatsApp con mis amigos, memes incluidos. En mi barrio hay un tipo que sale con su parlante a todo volumen en un balcón de un último piso. El DJ de las alturas, se hace llamar. Su recital arranca cuando merman los aplausos, con Resistiré, el himno de la pandemia. También he escuchado músicos precoces desafinar la trompeta o pifiar acordes en la guitarra, con el consiguiente aplauso enloquecedor de los balcones vecinos. En todo caso, son preferibles a los lives de Instagram.