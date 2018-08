“Son tantos momentos por los que he pasado en estos 12 años, tantos niños que he visto nacer. Yo me involucro completamente en estas experiencias. No hay parto que no llore, que no se me salgan las lágrimas: es que es un milagro y algo tan increíble que uno no puede ver con mirada ajena aquel instante. Yo también me emociono, me pongo nerviosa... Estoy siendo testigo de aquel milagro”, comenta Aguilar.