“Eso me ha paralizado. Hubo un día en que no me pude levantar de la cama porque me dolía mucho. Eso me preocupa, pues yo tengo que velar por mí misma y me pongo a pensar qué es lo que me espera en el futuro. A veces pienso que me tengo que ir de aquí, que tengo que cambiar mi mentalidad, pero solo lo pienso, pues al final me termino quedando porque me siento más segura acá”, confiesa.