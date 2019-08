Yo, por supuesto, no recuerdo mi reacción, en realidad no reaccioné porque no entendía nada. Solo atiné a preguntarle a mi Yeti-mamá, mientras las otras dos lentudas con aires de Rotenmeyer (la de Heidi), me veían casi con desprecio y emplazaban a mi maestra del alma a que me dijera la verdad cuando yo pregunté, a duras penas, conteniendo las lágrimas, por qué ya no sería la estrella de la velada y por qué ya Leonardo no me podría ver y por qué ya no lo enamoraría para siempre y por qué ya no sería mi novio apenas saliéramos de la escuela y por qué nunca me casaría con él…