Recuerde a las estrellas del cine y televisión que partieron en el 2022

Betty White recibió numerosos elogios a lo largo de su carrera, incluidos múltiples premios Emmy, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e incluso un Grammy. (Mark J. Terrill)

La muerte le llegó a Betty White justo antes de su centenario. Esta emblemática y carismática actriz y comediante murió el 31 de diciembre, a tan solo 18 días de su cumpleaños histórico. Falleció por causas naturales.

Esta pionera en los medios tuvo una larga carrera en la televisión, protagonizando múltiples programas durante las últimas ocho décadas. Sus primeros pasos en los medios fueron en 1939, fecha desde la cual se mantuvo activa.

La aclamada actriz consiguió bastante popularidad por su papel principal como Rose Nylund en The Golden Girls, que se desarrolló entre 1985 y 1992, ese quizás es unos de los papeles más recordados de White.

Por su actuación en esta serie televisiva ganó un premio Emmy en 1986. Aquella serie giraba en torno a la vida de cuatro mujeres mayores que compartían una casa en Miami. Su personaje se convirtió convirtió en un icono que hizo que su rostro fuera inolvidable.

Bob Saget, comediante estadounidense (17 de mayo - 9 de enero de 2022) Copiado!

Con 'Full House', Bob Saget cosechó su carrera con un personaje querido por todos. (ROBYN BECK/AFP)

El querido Robert ‘Bob’ Sage, el actor de la serie televisiva Full House ( Tres por tres ), fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Orlando, Florida. El intérprete estaba realizando una serie de presentaciones durante el fin de semana en ese estado.

A través de su cuenta de Twitter, la oficina de la policía de Orange County de Orlando confirmó el triste hallazgo. Saget tenía 65 años y, según se supo, sufrió un golpe en la cabeza que lo fulminó.

El comediante es recordado por su rol como Danny Tanner en la exitosa serie Full House. Recientemente, Saget habló con el periodista Jake Tapper sobre cómo consiguió ese papel: “Full House fue un accidente”, dijo. “Me despidieron en CBS y me pidieron estar en Full House”.

Esta serie, ambientada en San Francisco, California, mostraba la vida de un padre viudo, Danny Tanner, quien después de la muerte de su esposa Pam, reúne a su mejor amigo Joey Gladstone y su cuñado Jesse Katsopolis para ayudar a criar a sus tres niñas: D.J., Stephanie y Michelle. Su interpretación ganó el cariño de toda una generación.

Obituario 2022: Sidney Poitier, el actor que lo cambió todo

Gaspard Ulliel, actor francés (25 de noviembre de 1984 - 19 de enero de 2022) Copiado!

"Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con pasión. A partir de ahora miraremos sus interpretaciones más bellas con el corazón compungido" reaccionó mediante Twitter el primer ministro francés, Jean Castex. Foto: Archivo (Picasa)

El actor francés Gaspard Ulliel, de 37 años, falleció trágicamente un accidente de esquí en los Alpes. Así lo dio a conocer su familia en un comunicado que sorprendió a los cinéfilos, pues Ulliel se proyectaba como una gran estrella.

Ulliel recibió el impacto de otro esquiador y tuvo que ser evacuado mediante helicóptero a un hospital en la ciudad de Grenoble, donde sucumbió a causa de las heridas en su cabeza.

El actor inició su carrera en la televisión francesa a finales de los años 1990 pero empezó a ganar notoriedad en 2002 con Besen a quien quieran.

El papel que le catapultó a la fama, en Francia, fue como soldado de la I Guerra Mundial en Largo domingo de noviazgo (2004), de Jean-Pierre Jeunet.

En 2014 interpretó al modisto Yves Saint Laurent en Saint Laurent y en el 2017 ganó el César al mejor actor con Justo antes del fin del mundo (2016), de Xavier Dolan.

Louie Anderson, comediante estadounidense (24 de marzo de 1953 - 21 de enero de 2022) Copiado!

Louie Anderson, frecuentemente, transformaba sus experiencias más dolorosas en anécdotas graciosas. (ETHAN MILLER/AFP)

Louie Anderson, aclamado actor y comediante estadounidense, falleció a los 68 años.

Según dio a conocer Glenn Schwartz, publicista del artista a medios internacionales, el ganador de tres premios Emmy falleció producto de complicaciones derivadas de un cáncer, el cual según TMZ era muy agresivo. Anderson tenía un tipo de linfoma.

Louie Anderson saltó a la fama en la década de 1980 y pronto se convirtió en uno de los comediantes más queridos de Estados Unidos. Incluso, la cadena de televisión Comedy Central lo nombró uno de los 100 mejores comediantes de stand-up de todos los tiempos.

En 1995, ya con un nombre hecho en la televisión norteamericana, Anderson se dispuso a trabajar en la serie animada para niños Mi vida con Louie. También destacó en el 2016 por la serie de televisión Baskets, de FX.

Dora Cadavid, actriz colombiana (23 de noviembre de 1937 - 31 de enero de 2022) Copiado!

Dora Cadavid vivía en un hogar geriátrico desde hace varios años. Foto: GDA

Dora Cadavid, recordada por interpretar el personaje de Inesita (quien era la asistente del diseñador Hugo Lombardi en la telenovela Yo soy Betty, la fea), falleció a los 84 años.

Según medios colombianos, la actriz falleció en la Clínica Shaio en Bogotá, debido a un problema en sus pulmones que venía deteriorando su salud. De hecho, se había alejado de la actuación desde el año 2017 y por ello se conocía muy poco sobre sus condiciones actuales.

Además de actriz, Dora Cadavid fue locutora y cantante. Inició su carrera declamando poesías en un programa de radio local de La Voz de Antioquia, cuando el productor Fausto Cabrera la descubrió y la llevó al teatro y de allí saltó a la televisión.

Durante su trayectoria profesional, Cadavid estuvo en más de 45 obras de televisión y teatro.

Ivan Reitman, cineasta checoestadounidense (27 de octubre de 1946 - 12 de febrero de 2022) Copiado!

Ivan Reitman falleció a los 75 años, tuvo tres hijos: Jason, Catherine y Caroline. (Facebook)

El director y productor de cine Ivan Reitman, reconocido en el mundo por su trabajo en el filme Los Cazafantasmas, falleció mientras dormía, en su casa en California. El cineasta también fue responsable de la película Animal House, parodia sobre la fraternidad universitaria National Lampoon’s Animal House, entre otras producciones.

El estilo de la comedia de Reitman quedó reflejado en títulos como Los incorregibles albóndigas (primer protagónico de Bill Murray) y El pelotón chiflado; pero su más grande obra fue Los Cazafantasmas, que se publicó en 1984 y donde volvió a dirigir a Murray.

Esta película marcó un hito en la gran pantalla con su primera entrega y con la segunda que se publicó en 1989, pero también en la televisión, ya que hubo series derivadas de la franquicia. En el 2021, por ejemplo, su hijo Jason Reitman dirigió Cazafantasmas: El legado, la secuela de la película de su padre.

De acuerdo con Infobae, al director le preguntaron en el 2021 por qué creía que Los Cazafantasmas de 1984 seguía fascinando y el artista respondió que era algo difícil de definir. “Siempre tuve una especie de enfoque sincero para la comedia. La tomé seriamente a pesar de que era una película de terror y una comedia, sentía que tenías que lidiar con ello de una forma realista y honesta”.

William Hurt, actor estadounidense (20 de marzo de 1950 - 13 de marzo de 2022) Copiado!

William Hurt en la película 'El beso de la mujer araña', con el que fue aclamado. Foto: Archivo

El legendario actor William Hurt falleció este año a los 71 años. Es recordado por su flamante participación en El beso de la mujer araña y por sus apariciones en el universo fílmico de Marvel como el general Thadeuss Ross.

“Murió en paz, entre la familia, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento”, se leía la nota luctuosa publicada por su familia.

Por su aparición en El beso de la mujer araña, filme de 1985, Hurt ganó el premio Óscar a mejor actor principal. En dicha cinta, el actor dio vida a Luis Molina, un convicto homosexual.

También, Hurt protagonizó filmes como Body Heat, de 1981, e Hijos de un dios menor, de 1986.

Otras de sus participaciones cinematográficas destacadas fueron en A.I., Inteligencia Artificial, película de Steven Spielberg del 2001; La aldea, del 2004; y The Good Shepherd, del 2006.

Gilbert Gottfried, comediante estadounidense (28 de febrero de 1955 - 13 de abril de 2022) Copiado!

Gilbert Gottfried siempre mantuvo un humor incómodo, haciendo chistes sobre atentados y desastres naturales. Foto: TW

Gilbert Gottfried, una de las grandes voces de la comedia estadounidense, falleció a los 67 años. El comediante es recordado principalmente por darle voz al loro de la película animada de Disney Aladino. Su amigo y publicista Glenn Schwartz dijo en un comunicado que la causa del deceso fue distrofia muscular.

El trabajo de actor de doblaje fue lo que más destacó en la carrera de Gottfried. Además de su trabajo en Aladino, destacó en otras sus secuelas y spin-offs. Su interpretación le valió una legión de admiradores.

También contaba con un gran talento para imitaciones pues tenía una destreza para tomar las voces de Jerry Seinfeld, Andrew Dice Clay y Groucho Marx.

Su humor fue siempre polémico, eso sí. Gottfried fue muy criticado después de bromear sobre la masturbación en los premios Emmy de 1991. Fue despedido como la voz del pato Aflac en el 2011, después de hacer bromas insensibles en Twitter sobre el terremoto y el tsunami en Japón ese año. Muchos de sus chistes más controversiales se recopilan en un DVD del 2005, titulado Dirty Jokes.

Ray Liotta, actor estadounidense (18 de diciembre de 1954 - 26 de mayo del 2022) Copiado!

Al actor Ray Liotta se le relacionó principalmente con papeles de hombres rudos en sus películas. (NBC)

Liotta, el tipo “cara dura” que brilló en Scarface (1990), murió mientras dormía, a los 67 años.

Liotta se encontraba en República Dominicana haciendo lo que más amaba: actuar. El artista estaba grabando escenas del filme Aguas peligrosas en dicho país. Su publicista confirmó la muerte y agregó que Liotta murió de forma natural, sin circunstancias sospechosas.

En 1986 compartió los créditos principales del filme Algo salvaje, junto a Jeff Daniels y Melanie Griffith, conquistando una nominación a los Globos de Oro.

Liotta protagonizó Campo de sueños en 1989, junto a Kevin Costner, pero fue su interpretación del mafioso Henry Hill, bajo la dirección de Martin Scorsese en Goodfellas (Buenos muchachos en América Latina), la que lo lanzó al estrellato.

En los últimos años su carrera vio un repunte gracias a nuevas contrataciones, tales como el drama Historia de un matrimonio (2021) y No Sudden Move (2021).

Obitario 2022: Olivia Newton-John y el sólido legado de una diva

James Caan, actor estadounidense (26 de marzo de 1940 - 6 de julio de 2022) Copiado!

James Caan siempre se mostró amable en los sets de grabación, según cuentan sus excompañeros. Foto: IG

El actor James Caan, conocido por sus papeles en películas como El padrino, Thief y Misery, falleció a los 82 años.

James Edmund Caan nació en el Bronx y era hijo de inmigrantes judíos alemanes. Fue uno de los actores más reconocibles de su época, brillando especialmente por interpretar a Sonny Corleone en la mítica película El Padrino.

Además, recibió una nominación al Óscar en 1973 por ese papel, que fue vital para que el filme se instalara como un clásico inmediato y uno de los grandes retratos sobre la mafia.

Caan ya era una estrella en la televisión antes de aquella interpretación legendaria. Se abrió camino con la película de 1971 Brian’s Song, un emotivo drama sobre el corredor de los Chicago Bears, Brian Piccolo, quien estuvo enfermo de cáncer. Por encarnar a este personaje recibió una nominación al Emmy.

Casado y divorciado cuatro veces, Caan tuvo una hija, Tara, y tres hijos llamados Scott, Alexander, James y Jacob.

Tony Sirico, actor estadounidense (29 de julio de 1942 - 8 de julio de 2022) Copiado!

Tony Sirico inició en la actuación con papeles pequeños en televisión. Trabajó en series como 'Kojak' y 'Miami Vice'. (El País/Uruguay)

El actor estadounidense Tony Sirico, conocido por su papel del mafioso Paulie “Walnuts” Gualtieri en la serie Los Soprano, murió a los 79 años.

Nacido en Brooklyn, en 1942, Sirico fue arrestado frecuentemente en su juventud. De hecho, se contagió del virus de la actuación estando en prisión, tras ver la presentación actoral de un grupo de exconvictos.

Sirico interpretó roles menores de delincuentes y mafiosos en televisión y cine por décadas. Fue así antes de formar parte de la serie de culto de HBO, donde encarnó al excéntrico y brutal Paulie, quien se convirtió en uno de los personajes más memorables.

Tomó roles pequeños en televisión desde los años setenta, con apariciones en programas como Kojak y Miami Vice, y películas de trama de mafia incluyendo Goodfellas (1990) y Mickey ojos azules (1999).

Paul Sorvino, actor estadounidense (13 de abril de 1939- 25 de julio de 2022) Copiado!

Paul Sorvino se destacó tanto en series como en largometrajes de cine. Foto: Archivo

El actor estadounidense Paul Sorvino, quien actuó en el clásico de la mafia Goodfellas (1990), falleció a los 83 años.

En cinco décadas de carrera, Paul Sorvino sumó más de 100 apariciones como actor en cine y televisión.

Interpretó al exasesor de seguridad Henry Kissinger en la película Nixon (1995), dirigida por Oliver Stone. Pero el rol de su carrera que más trascendió fue el Paul Cicero, personaje inspirado en el mafioso Paul Vario para la película Goodfellas, obra de culto de 1990 dirigida por Martin Scorsese.

En televisión, en la década de 1990, actuó en la serie policial Ley y Orden. Más recientemente participó en Mentes criminales: Sin fronteras (2016) y compartió pantalla con Forest Whitaker en El Padrino de Harlem (2019).

Nichelle Nichols, actriz estadounidense (29 de diciembre de 1932 - 30 de julio de 2022) Copiado!

La actriz Nichelle Nichols destacó en su papel de la teniente Uhura en 'Star Trek'. (El Comercio/GDA/ Perú)

La actriz estadounidense Nichelle Nichols, quien interpretó a la teniente Uhura en la franquicia original de Star Trek, falleció a los 89 años. La muerte fue por causa natural, según confirmó su hijo. En el 2015, la intérprete había sufrido un derrame cerebral.

Nichols fue reconocida por ser una de las pioneras en abrir el camino de las mujeres en la televisión estadounidense, ya que interpretó a una mujer afrodescendiente en una posición de autoridad en el programa.

Fue compañera de elenco de William Shatner, con quien protagonizó uno de los primeros besos interraciales en el horario estelar de la pantalla chica.

Antes de ser contratada para interpretar a Uhura en Star Trek, Nichols era una bailarina escultural y cantante en un club nocturno.

Anne Heche, actriz estadounidense (25 de mayo de 1969 - 11 de agosto de 2022) Copiado!

La carrera como actriz de Anne Heche comenzó a finales de los años 80. (VALERIE MACON/AFP)

La actriz Anne Heche sufrió un aparatoso accidente que desembocó en su deceso. Ella luchaba por su vida desde que el viernes 5 de agosto sufriera un aparatoso accidente automovilístico en Los Ángeles, California. Posteriormente, falleció el viernes 12 de agosto.

Heche, de 53 años y quien fue figura de películas como I Know What You Did Last Summer, chocó su Mini Cooper contra otro vehículo y luego se estrelló contra una casa. El aparatoso choque ocasionó un incendio que a los bomberos le tomó más de una hora controlar. Desde entonces, la intérprete perdió el conocimiento.

Tras el accidente, la actriz sufrió una grave lesión cerebral y permaneció en coma durante varios días de internamiento. Además, la artista sufrió una lesión pulmonar significativa y quemaduras que requerían de intervención quirúrgica.

Además de I Know What You Did Last Summer, en su carrera profesional Heche participó en títulos de cine como Superman: Doomsday y The Vanished. En televisión fue parte de series como Ally McBeal, The Michael J. Fox Show y Chicago P.D.

Además, tuvo un romance con la presentadora Ellen DeGeneres a finales de los noventa.

Jean-Luc Godard, cineasta francosuizo (3 de diciembre de 1930 - 13 de setiembre de 2022) Copiado!

Con espíritu iconoclasta, Jean-Luc Godard fue un parteaguas en la historia del cine. Foto: TW

Nada menos que el último gran cineasta de la nueva ola francesa falleció este año. Rebelde, revolucionario y siempre con un cigarro entre los labios, el mítico Godard significó un cambio en la forma de ver, no solo el cine, sino el arte.

Godard murió a los 91 años mediante un suicidio asistido, efectuado en su domicilio de Rolle, Suiza.

El cineasta detrás de filmes históricos como Pierrot el Loco (1965), Sin aliento (1960) y El desprecio (1963) recurrió “a la asistencia legal en Suiza para una muerte voluntaria, a raíz de ‘múltiples patologías invalidantes’”, explicó Patrick Jeanneret, un consejero del cineasta.

“JLG”, como también se le conocía en Francia, rehusaba los honores, que fueron muchos en su dilatada carrera: premios en los principales certámenes cinematográficos del mundo y galardones honorarios de la Academia de los Óscar, la Academia francesa o el Festival de Cannes.

Angela Lansbury, actriz británica-estadounidense (16 de octubre de 1925 - 11 de octubre de 2022) Copiado!

La actriz Angela Lansbury falleció en su casa en Los Ángeles la madrugada del 11 de octubre. (ROBYN BECK/AFP)

La actriz Angela Brigid Lansbury, conocida por dar vida a la escritora y detective Jessica Fletcher en la serie de televisión Reportera del crimen, de CBS, falleció a los 96 años, por causas naturales. También es recordada por darle voz a la señora Potts en la película animada La Bella y la Bestia.

La muerte de la actriz se dio tan solo cinco días antes de que cumpliera 97 años. Nacida en 1925, Angela Lansbury tuvo una carrera de casi ocho décadas, que la llevó al cine, al teatro y a la televisión. Era considerada una de las últimas estrellas supervivientes de la época dorada de Hollywood.

La estrella de origen británico, quien hizo su fama y fortuna con una variedad de papeles memorables, alcanzó cinco premios Tony y estuvo nominada al Óscar en tres ocasiones.

La intérprete catapultó su carrera con filmes como The Harvey Girls (1946), The Court Jester (1956), The Manchurian Candidate (1962) y Death on the Nile (1978).

Robbie Coltrane, actor británico (30 de marzo de 1950 - 14 de octubre de 2022) Copiado!

Robbie Coltrane falleció a los 72 años y todos los actores recuerdan que era hermoso compartir el set con él, como ocurrió en la franquicia 'Harry Potter'. Foto: WB

¡Lumos Maxima! Robbie Coltrane, actor de la saga Harry Potter y de la serie Cracker, murió a los 72 años. Coltrane sufría de osteoartritis y pasaba con dolores articulares las 24 horas del día.

El británico interpretó a Rubeus Hagrid en la serie de ocho películas de Harry Potter y se convirtió en uno de los actores más queridos de la franquicia, al ser una suerte de padre adoptivo para el mago. Su carisma hizo que tanto sus compañeros como fanáticos lo amaran.

Sus primeras apariciones en programas televisivos fueron en Flash Gordon (1980), Blackadder (1982), Keep It in the Family (1984), A Kick Up the Eighties (1986) y Alfresco (1983-1984). Su carismática personalidad y rostro siempre sonriente hicieron que la audiencia británica le ganara cariño rápidamente.

Coltrane llegaría a destacar como protagónico con el papel del Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, el psicólogo criminal de la serie Cracker, que se emitió entre 1993 y el 2006.

Los fanáticos de James Bond también recuerdan al actor por su papel como Valentin Zukovsky en los filmes GoldenEye y The World Is Not Enough.

Kevin Conroy, actor estadounidense (30 de noviembre de 1955 - 10 de noviembre de 2022) Copiado!

Kevin Conroy interpretó a Batman en más de 60 producciones y se mantuvo muy activo en participaciones en convenciones de cultura geek. (Tomada de Instagram)

Las legiones de fans de DC Cómics nunca olvidarán al actor Kevin Conroy, quien dio voz a Batman a lo largo de tres décadas. El estadounidense falleció a los 67 años tras batallar con un cáncer.

Conroy interpretó al superhéroe por primera vez en 1992, en la producción Batman: The Animated Series, que estuvo al aire hasta 1996. Posteriormente, interpretó al Caballero de la Noche en series como Batman Beyond (2000) y Justice League (2005); y películas como Batman: The Killing Joke (2016), Batman: Gotham Knight (2008), Batman & Mr. Freeze: SubZero (1998) y Batman: Mystery of the Batwoman (2003).

El actor, quien nació el 30 de noviembre de 1955, en Westbury, Nueva York, era conocido por ser un hombre cálido, amable, un buen amigo y con gran cercanía hacia los fans, especialmente cuando asistía a convenciones tipo Cómic-Con.

Kirstie Alley, actriz estadounidense (12 de enero de 1951 - 5 de diciembre de 2022) Copiado!

Kirstie Alley cautivó al mundo con su presencia en títulos como 'Cheers' y 'Mira quién habla'. (El Universal/GDA)

Kirstie Alley, la dos veces ganadora del premio Emmy a mejor actriz y quien protagonizó la exitosa comedia Cheers, falleció el lunes a los 71 años a causa de cáncer.

Alley saltó a la fama por su papel como Rebecca Howe en la comedia de la cadena NBC, que la hizo merecedora de un Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia en 1991.

Además, la artista recibió un segundo Emmy por su actuación en la película para televisión Un cariño muy especial (1994).

Alley también protagonizó la comedia romántica Mira quién habla (1989) y sus dos secuelas, en las cuales compartió pantalla junto a John Travolta.

De hecho, Travolta manifestó su dolor por el deceso de su excompañera de set y amiga. “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido”, expresó Travolta en sus redes sociales. “Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver otra vez”.