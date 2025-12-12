Reconocidas figuras del sector cultural respaldan gestión de Esteban Calvo tras su despido del Museo de Arte Costarricense

El edificio del Museo de Arte Costarricense funcionó como el Aeropuerto Internacional La Sabana entre 1940 y 1955.

La Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV) expresó su respaldo a Esteban Calvo Campos, exdirector del Museo de Arte Costarricense (MAC), quien declaró haber recibido presión del despacho del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, antes de ser destituido del cargo el 5 de diciembre.

La ACAV calificó de “extraordinaria” la gestión de Calvo, quien ocupó la dirección del museo durante tres años y medio, desde el inicio de la administración Chaves Robles.

”Su apoyo ha impactado a diversas generaciones y ha enriquecido el valor que representa el Museo de Arte Costarricense (...), gracias a la diversidad de expresiones artísticas que, bajo su gestión, encontraron un lugar para florecer en beneficio de toda la comunidad”, expresó la asociación en redes sociales.

La ACAV es la entidad gremial más consolidada del sector de artes visuales en el país y participa con el MAC en la gestión de los Premios Nacionales en esa área.

Destitución de exdirector de MAC aviva polémica

A raíz de la destitución de Esteban Calvo, distinguidas figuras del ámbito cultural costarricense han manifestado su solidaridad con el historiador de arte, así como su preocupación por las circunstancias en que fue separado del cargo.

La Nación informó de que Calvo fue presionado por el despacho del ministro de Cultura para efectuar una contratación urgente y a dedo, con fondos del MAC, pero destinada parcialmente a una actividad ajena al museo.

La solicitud buscaba contratar un coro, por cerca de ¢5 millones, para actividades navideñas del Teatro Nacional y del MCJ, cuya sede es el Centro Nacional de Cultura.

Calvo recibió la notificación de su cese mediante la red social de mensajerías Signal. Este diario consultó al MCJ quién asumiría temporalmente la dirección y cuándo se nombraría a su reemplazo. La respuesta fue: “El museo cuenta con una subdirección”.

Esteban Calvo es un reconocido historiador de arte. En la foto, aparece en la inauguración de la exposición dedicada a Francisco Zúñiga, en el Museo de Arte Costarricense, que también curó. (Museo de Arte Costarricense/Museo de Arte Costarricense)

Ante la situación, el artista plástico Luis Moralegui compartió, en su perfil de Facebook, que el MAC experimentó “un impulso que desde hace varias décadas hacía falta” durante la administración de Calvo. Atribuyó ese cambio a un cronograma robusto, conformado por numerosas exposiciones, talleres, fondos concursales, charlas, publicaciones e iniciativas abiertas al público.

“La historia se cuenta sola y los hechos hablarán a través del tiempo (...). Gracias Esteban por devolver la fe en un Museo de y para los costarricenses, a pesar de tener que nadar muchas veces en aguas turbulentas”, añadió Moralegui.

En esa misma publicación, Carlos Francisco Echeverria, exministro de Cultura, lamentó la salida de Calvo. Indicó que, pese a residir fuera del país durante su gestión, ha constatado la reactivación, diversidad y calidad de las propuestas del museo.

En una línea similar opinó el curador de arte contemporáneo Luis Fernando Quirós, quien señaló: “Lástima que estas deplorables decisiones del jerarca sean tan miopes y trunquen la labor de Esteban Calvo. Pienso que aún queda mucho por decir sobre la pobre actuación del ministro, dañina y limitada, que comenzó con la salida de Vera Vargas, a quien frenó sus mejores proyectos. Qué lástima que los costarricenses debamos soportar esa mediocridad”.

Otras figuras, entre ellas el escritor y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, Carlos Rubio, han comentado que “así se trabaja en un gobierno que aspira a ser totalitario”, en relación con los hechos del despido.

Una postura semejante compartió el galerista Klaus Steinmetz, al escribir en su Facebook: “Los peores enemigos de la cultura son los burócratas parasitarios enquistados en las instituciones”.

A su vez, destacados artistas como Leda Astorga, Ariane Garnier, Victoria Cabezas, Roberto Lizano y Rolando Faba se sumaron a los mensajes de apoyo a Calvo, en reconocimiento a su trabajo.

Entre las expresiones de apoyo, el artista visual y grabador Adrián Arguedas señaló que el ahora exdirector del MAC representa “una joven generación de historiadores del arte con empatía, asertividad y conocimiento”.