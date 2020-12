Quizás en algún momento la he sentido, no obstante trato de enfocarlo de manera más positiva, justamente visualizando como Pilar a la de hace 30 años, o a otras mujeres poder ayudarlas a pensar que pueden pensar en puestos de servicio público y que pueden desempeñarse de manera óptima sin necesidad de tener determinadas condiciones, que las miren de manera que no es la que merecemos. Si en algún momento lo he experimentado lo he tratado de asumir de manera más positiva. La política ha venido cambiando y cada vez hay más espacios para nosotras las mujeres y hay una labor que solo juntas podemos hacer desde la sororidad, equidad, búsqueda de soluciones conjuntas, desde habilitar a otras para poder estar en estos espacios y eso ha sido fundamental.