“Por ejemplo, el año pasado hicimos un súper trabajo con el tema de las listas de espera de los pacientes, en lo que ha sido un problema de toda la vida, aunque no tuvo mucha visibilización en los medios sí se lograron objetivos muy valiosos; se reconoció el gran trabajo que hizo la Caja (Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS-), el Ministerio de Salud, una vez al mes se juntaban todos los jerarcas entonces uno veía el grado de compromiso; incluso nosotros manteniendo informada a la Sala Cuarta y demás, pero cuando las cosas se hacen mal yo tengo que decir ‘vea, esto está mal, esto no se debe hacer por esto y esto, y legalmente se desobedeció… esto se hace basado en análisis técnicos y ese es mi rol, no de Catalina Crespo, si no de la Defensoría, es así de sencillo, si la Defensoría no puede cumplir ese rol, entonces ¿para qué existe?’”, se cuestiona.