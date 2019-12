Carlos Ricardo Benavides no planea ir por la reelección en mayo del 2019 (“yo me planteé estar un año y en esta coyuntura multipartidista un año es suficiente”). Cuando se le menciona que su nombre es resaltado con frecuencia entre quienes hablan de los potenciales candidatos presidenciales para el 2022, su respuesta se reviste de prudencia. “Tengo mucho rato de estar en política y he visto muchas pompas de jabón deshacerse en el aire. Yo creo que es ingenuo creérsela fácilmente. Aparte, me parece que es tan temprano para hablar de candidaturas que lo miro con un dejo de cautela; me parece que es irresponsable plantearse candidaturas a estas alturas, le hace mucho daño al país".