“Estoy en Parler porque es un espacio donde no tengo temor a que me censuren opiniones igual de válidas como la de cualquier otro. Se trata de opiniones serias, validadas, comprobadas. Soy un académico serio y me traicionaría a mí mismo si publico algo emocional, engañoso o no verificado”, opinó a La Nación un catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien apoya abiertamente las políticas de Trump y que no quiso ser identificado por temor a represalias.