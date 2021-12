Obituario 2021: Norm Macdonald, comediante hasta el final

Ilustración: Francela Zamora

La comedia es uno de los géneros dramáticos más antiguos y, a menudo, antagoniza a la tragedia. Tal vez por eso, cada vez que fallece un comediante talentoso nos embarga un sentimiento trágico. Este año, la partida de Norman Gene Macdonald nos dejó en ese lugar donde habita la risa nostálgica.

Norm nació en Canadá y creció en Quebec. Inició su carrera, al igual que muchos de sus colegas, haciendo shows de stand-up en clubes nocturnos hasta alrededor del año 1988. Posteriormente, mientras formaba parte del grupo de guionistas de la comedia Roseanne, fue impulsado por Lorne Michaels (productor, escritor y creador de Saturday Night Live), quien ya era fan de su trabajo en comedia.

Así es como la cara de Norm se hizo conocida en televisión cuando en 1993 se unió a Saturday Night Live, programa icono de la televisión y catapulta al estrellato para decenas de comediantes famosos. Ahí, Norm tuvo la oportunidad de personificar una amplia variedad de celebridades como Bill Cosby, Clint Eastwood, Larry King, y Burt Reynolds (una de sus más brillantes interpretaciones), entre muchas otras.

Aproximadamente un año después, cuando su colega Kevin Nealon salió del programa, Norm se convirtió en el presentador de Weekend Update, reconocida sección donde se comentan las noticias actuales con sarcasmo y humor. Con su frase estrella “Y ahora, las noticias falsas” y gran habilidad para alternar entre la broma tonta y la pesada de forma despiadadamente concisa, demostró que modificaciones pequeñas en el tono pueden cambiar totalmente el significado de una línea final, detonando la sorpresa que hace reír.

También se volvió reconocido por ridiculizar figuras públicas como Michael Jackson y O.J. Simpson, siendo este último el detonante que se rumora incidió en que fuera despedido de Weekend Update, a finales de 1997, por presión de Don Ohlmeyer (ejecutivo de NBC y amigo de O.J. Simpson) a los productores. Norm Macdonald renunció a Saturday Night Live poco tiempo después y su última participación en el programa sucedió en febrero de 1998.

Después de SNL, participó como guionista y co-rotagonista en algunas películas y también formó parte del elenco en episodios para distintas series como My Name is Earl, NewsRadio y The Drew Carey Show. Prestó su voz para proyectos animados incluyendo Mike Tyson Mysteries, Dr. Dolittle y Los Padrinos Mágicos. Resalta su frecuente participación en películas de Adam Sandler, con quien sostuvo una extensa y fuerte amistad desde que fueron compañeros en SNL, como Billy Madison, The Animal, Jack and Jill y Grown Ups, entre otras.

Norm Macdonald siempre al lado del micrófono. Foto: IG (Instagram)

En el año 2004, Comedy Central lo incluyó en la lista de Los Mejores 100 comediantes de Stand-Up de la historia, al lado de leyendas como Richard Pryor, George Carlin, Robin Williams y Jerry Seinfeld.

Sin embargo, Norm Macdonald también fue protagonista de controversias a raíz de anotaciones desafortunadas sobre el movimiento #MeToo en el 2018, donde minimizó el dolor experimentado por víctimas de acoso y abuso sexual. En algún momento también se le criticó por hacer bromas sobre violaciones en cárceles y también por incluir comentarios transfóbicos en sus chistes y presentaciones.

Escribió un libro cuasi-autobiográfico en el 2016 llamado Basado en una Historia Verdadera, donde muy en su estilo particular de comedia, la verdad y la ficción son una misma. En el 2018, estrenó Norm Macdonald has a Show, su propio show de entrevistas en Netflix donde tuvo a Drew Barrymore, David Letterman, Jane Fonda y Chevy Chase como invitados, entre otros famosos.

De forma paralela, nunca abandonó el escenario de su primer gran amor en la comedia: su presentación de stand-up. Ni siquiera después de ser diagnosticado con leucemia en el 2011, condición que mantuvo en secreto hasta el último de sus días.

Ese mismo año, se desconoce si a propósito de su propio diagnóstico o por increíble casualidad, Norm incluyó parte de la historia de su tío Bert que falleció por cáncer, en su rutina para el especial Me Doing Stand Up de Comedy Central. En el segmento titulado Courageous Battle critica el enfoque que se le da a dicha enfermedad cuando comúnmente se le cataloga como una “batalla” que la persona enferma puede perder o ganar:

“Y estoy muy seguro, no soy doctor, pero estoy seguro de que, si mueres, el cáncer muere al mismo tiempo. Para mí, eso no es una pérdida, es un empate”

En ese mismo especial, Norm asegura con modestia que él no podría dar pelea mientras está muriendo, porque es cobarde. Cómo nos demostró todo lo contrario, en los años previos a su muerte, con su trabajo, ocasionales presentaciones y su humor perspicaz.

Incluso a inicios del 2020, poco antes que los clubes nocturnos cerraran como medida de seguridad por la pandemia, durante una de sus últimas presentaciones, dijo: “Es divertido que ahora todos sabemos cómo vamos a morir”.

La autora es traductora, digital marketer y entusiasta de la tecnología. Escribe sobre cine y televisión.