A todo volumen, por toda la casa sonaba aquel grito agudo: “A Eh A Eh Aaa”, seguido por el coro grave: “Go go go eh go”, luego la ocarina, la armónica, los cornos y, finalmente, la guitarra eléctrica con tono de los años 60, y todo eso me gustaba, me encantaba. Ese fue mi primer encuentro con Ennio Morricone.