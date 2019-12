Luego de disolver The Cars, los noventas no fueron ajenos para Ocasek, quien se desempeñó como Vicepresidente de Arte y Repertorio para Elektra y como productor musical para un sinfín de bandas nuevas: Romeo Void, Suicide, Bad Brains, The Dark, Alan Vega, Bad Religion, D Generation, Hole, Nada Surf, Possum Dixon, Guided By Voices, Bran Van 3000, Vixtrola, Iggy Pop, No Doubt y Weezer, entre muchos otros.