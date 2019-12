Al empezar el milenio, Celso descubre los contrastes de su éxito. Suficiente para inspirar a una generación de jóvenes a tomar los escenarios del mundo… pero no suficiente para él personalmente trascender Monterrey. Celso no llega ni a Panamá, mucho menos a Colombia. No obstante Toy Hernández, de Control Machete, reconoce el aporte de Celso en toda la música que ha producido, y puede identificar esa rebeldía en su propia autodeterminación. Le propone grabar un disco en colaboración con músicos consagrados que le devuelven a Celso lo que él les dió años antes: valor, estima, inspiración. El primer sencillo del disco es impresionante: Cumbia sobre el río es un remolino psicodélico que mezcla décadas de tradición de música callejera, desde dub jamaiquino, hip hop del Bronx, a cumbia rebajada de Monterrey. La música latinoamericana se sacude a tal grado que uno puede escuchar orquestas tocándola en bodas, y ver proyectos electrónicos de clase media alta que aspiran a imitar su sonido en los bares capitalinos. A partir de ahí Celso se convierte en una estrella internacional, su éxito dignificando las músicas marginales y validando los sueños de nuevas generaciones.