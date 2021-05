“La verdad me siento mucho más libre, porque estando en la calle veía muchos peligros. A veces me pasaba toda la noche en la calle y vi cosas que me hubiera gustado no ver. Me sentía encapsulado, ahora me siento más libre y mejor conmigo mismo”, aseguró Donovan, quien gracias a este cambio de vida también logró conquistar a una muchacha.