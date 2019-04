“Yo he atravesado Corcovado con mi insulina en el salveque y todo salió bien, así que quiero que ella se dé cuenta que puede hacer todo lo que se proponga. En turismo creo que muchos tienen la idea errada de que como travel planner se está en el centro del escenario, pero eso no es así. Quienes realmente son el centro de atención son las personas que nos honran escogiendo Costa Rica como destino, porque vienen hasta aquí para cumplir un sueño y no hay nada más importante que eso”, cuenta.