“Hace poco me la topé parqueando de retroceso en un centro comercial y no puedo explicarle la emoción que sentí. Sabe, es que esto no se trata solo de hacer que la estudiante obtenga la licencia y ya, se trata de todo lo que conlleva el proceso de ganar el examen y la meta personal que eso implica. Me gusta pensar que soy parte importante del sueño que se plantea alguien con esto”, expresó.