Llegó mi adolescencia, mi asma continuaba, tenía los dientes extrañamente torcidos, constantemente me caía, me torcía los tobillos, tenía una mestruación irregular... Al llegar a mis 20 me fracturaba con mucha facilidad, me fisuraba con cualquier mal movimiento: una vez me quebré un dedo haciendo yoga, me fisuraron una costilla de un golpecito en un bus, me fracturé el dedo pequeño caminando. Evidentemente nada era normal.