Eran los 80s, no había retransmisión analógica o digital, pero en esos trances sentimentales me encerraba a escuchar el himno una y otra vez al tiempo que atesoraba las fotos de Diego Armando Maradona en sus jugadas maestras… y de alguna manera, o por alguna razón, toda aquella parafernalia se convirtió en mi refugio post-adolescente, aunque también me influenció de tal manera que me volví loca por y con el fútbol, al punto de que mi primer hijo (tortón, ilegítimo o como se quiera llamar en aquellos tiempos en los que se usaban las etiquetas) resultó ser hijo no solo de un futbolista, sino de un delantero increíble que se retiró antes de tiempo… pero, a ver: fue Diego Armando Maradona quien me inspiró en todo el mundo futbolístico que incluso me abriría las puertas, pocos años después, como parte del staff de Deportes de La Nación, exactamente 28 años atrás.