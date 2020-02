“Para recibir un proyecto de ley tenemos que ver que el procedimiento cumpla con lo establecido en el artículo 113 del reglamento legislativo, entonces antes de recibirlos los verifico sin ninguna excepción. Como me han dicho, me he dado el lujo de rechazarle a un diputado un proyecto de ley y decirle que no se lo puedo admitir por esto, esto y esto. Cuando eso pasa, hay algunos que me dicen ‘lo que diga la jefa’, pero hay otros que no les gusta y no reaccionan tan positivo, principalmente asesores (de diputados)”, asegura.