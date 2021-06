Luis continúa narrando esa vivencia que hizo cambiar su perspectiva: “Llegué a un momento tan crítico que para poder avanzar tenía que pasar por un guindo o subir una lomita de barro que era complicada. Yo ya estaba solo y no sé por qué me acordé de lo que había dicho siempre en la vida: no puedo. En ese entonces dije: ‘ya no puedo más’ y algo se me disparó y me dije que ya lo había dicho muchas veces. Subí la lomita. Terminé lleno de barro. Me dolía la rodilla. Estaba derrotado y dije que no quería seguir viviendo la vida así. Si pasan los años voy a estar arrepentido de todo, pensé”.