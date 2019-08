No siempre se lo tomaban de buen modo, pero como tampoco les cobraba, no había mucho que me pudieran reclamar. Y menos cuando se cumplían los vaticinios. Yo no podía saberlo en todos los casos, porque me llegaba gente de todas partes (hasta del extranjero), pero sí hubo algunos en los que la cercanía me permitió constatar que el don que tenía era certero. También lo supe porque algunas personas me escribieron luego y algunas incluso, las menos, me buscaron de nuevo para contarme.