“Pensé que me había casado con un rapero. Fue cuando llegamos a Turquía para una semana de vacaciones que descubrí que mi esposo era un yihadista. Soy una víctima. Mi esposo me golpeaba y me encerró en una cueva con mi bebé cuando me negué en ir con él a Siria”, aseguró frente a la corte en Bagdad la viuda Djamila Boutoutaou, una mujer francesa de 29 años acusada de conspirar con el Estado Islámico (conocido en español como EI y también por las siglas ISIS).