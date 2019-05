Sin embargo, un día de aquel año marcó un antes y un después en la vida de Zin mientras se encontraba en Afganistán, pues de un momento a otro empezó a percibir una asfixia creciente, mientras se hallaba dentro de un acorazado. “Sentí que no podía respirar, sentí que me moría. Tiré las cámaras, me quité el chaleco antibalas y el casco y salí caminando, en medio de la guerra. La cabeza me jugó una muy mala pasada”, explica Zin mirando de frente a la cámara, con un fondo negro frente al que se suceden su testimonio y el de otros siete colegas, trotamundos del terror que decidieron abrirse para el documental no en modo de queja, sino en un catártico ejercicio sobre las razones por las cuales decidieron sumergirse en zonas de guerra de las que la mayoría querría huir.