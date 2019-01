“Yo nunca antes de la cárcel había escrito poesía”, dice en voz baja, como si estuviera confesándose en el templo, “pero de niño sentía algo. Había una espiritualidad, un no sé qué… Algo que me decía que escribiera, pero yo no sabía cómo. Yo me agarraba con las hojas en blanco, pero no sabía cómo empezar. Hasta que estuve dentro lo logré. Nunca me había dado cuenta de lo que había dentro de mí, y ahora la poesía se ha convertido en una parte de mi ser”.