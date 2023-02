La nueva vida de don Rodolfo, el señor que vivió 53 años en el hospital psiquiátrico

Don Rodolfo puede saborear los alimentos. Ya no es nutrido a través de una sonda, como los últimos meses que estuvo en el hospital psiquiátrico Chacón Paut. Ese es quizá uno de los cambios más significativos para este hombre que vivió por 53 años institucionalizado. Desde hace poco más de un año, su vida es distinta.

Sería osado decir que esta es la vida que merece. Al igual que desde que tenía nueve años, Rodolfo continúa solo. Sin ningún familiar o allegado que lo visite o llame a preguntar cómo está.

Hoy, don Rodolfo, persona de la cual no se revelará su nombre completo ni discapacidades psicosociales por respeto y confidencialidad, vive en un lugar en el que ya no debe apegarse a las reglas ni a la dinámica hospitalaria bajo la que fue regida su vida por más de cinco décadas.

En poco más de un año, mucho ha cambiado. El 3 de diciembre del 2021 todo empezó a transformarse cuando fue trasladado a la fundación Munakuy, en Coronado, ubicada en la propiedad en la que antes funcionó el llamado Hospicio de Huérfanos.

Allí viven más de 80 personas, sobre todo adultos mayores, en condición de abandono. De ellos, 26 integrantes provienen del Hospital Psiquiátrico Chacón Paut, luego de que este centro médico en conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) iniciaran un programa de reinserción social, en el que trabajaron desde el 2004.

Don Rodolfo fue de las últimas personas en ser reubicadas, pues lo ideal era reunir a los pacientes con sus familias. Sin embargo, él no tiene ninguna.

Desde diciembre del 2021, don Rodolfo vive fuera de un hospital. Él residió por 53 años en el Chacón Paut. (JOHN DURAN)

Nunca tuvo sentido (ni humanidad) que una persona (que nunca cometió una falta o delito) viviera institucionalizada y sin ningún vínculo social ni educativo. No lo merecían, según consideró la trabajadora social Luisa Vargas en el 2021, cuando Revista Dominical publicó la historia de don Rodolfo.

Aún cuando el Chacón Paut y Conapdis trabajaban en la reubicación, en setiembre del 2021, el abogado Dewin Brenes Fernández presentó un recurso de amparo contra la directora del Chacón Paut y el director del Conapdis, para intentar agilizar el procedimiento de traslado. El recurso fue declarado con lugar. Según Carolina Montoya, quien dirige ese centro médico, el proceso se siguió como se venía trabajando.

Hoy en el Chacón Paut no vive nadie, luego de que don Rodolfo y las otras personas que recibieron allí fueran reubicadas. Por suparte, el Conapdis vela por el señor y sus pares egresados de este centro de salud mental porque no llegan a ser adultos mayores (tienen cerca de 60 años pero menos de 65).

Si se vuelve a ver al cielo en la parte alta de Coronado, entre las nubes se cuelan rayos dorados que no llegan a provocar calor. Este lugar es muy frío.

En una gran propiedad que tiene apariencia de condominio modesto se ubican varias casitas, en casi todas ellas hay personas que están reposando en el corredor y dejan el tiempo pasar abrazados por la brisa.

En una de las pequeñas residencias en las que viven ocho personas, está don Rodolfo en su silla de ruedas: viste ropa y zapatos convencionales y ya no el atuendo hospitalario. En este tiempo, en la fundación se ha adaptado a nuevos tejidos y se siente cómodo llevando ropa. Un miércoles de enero permanecía ensimismado y sereno. Un chaleco lo ayuda a entrar en calor y medias y zapatos cómodos resguardan sus pies de los fríos vientos.

No mira a un punto fijo, parece estar en su mundo. Sus dedos recogen una pequeña borona que hay entre su ropa y se entretiene con ella hasta que la lleva a su boca. La saborea.

La hora del almuerzo está cerca y en la cocina del lugar finiquitan detalles. Allí preparan varios tipos de alimentos según la necesidad de cada usuario; en el caso de don Rodolfo, a él le brindan comida blanda.

Desde que le retiraron la sonda con la que era alimentado, él ha estado en un proceso de adaptación, como si fuera un niño pequeño que inicia su relación con raciones cada vez más sólidas.

Los días que recibe terapia ocupacional, don Rodolfo gusta entretenerse con objetos coloridos. (JOHN DURAN)

La dinámica en esta fundación, lo más cercano a un hogar que tienen las personas que habitan allí, procura que el entorno sea lo más familiar posible. Por ello, además de habitaciones, en cada casa hay cocina, lavandería y comedor.

En los seis diferentes tiempos de comida llevan a los usuarios al comedor y asisten a quienes lo requieren.

La idea de retirarle la sonda a don Rodolfo y empezar a alimentarlo de manera convencional nació cuando los funcionarios notaron que cada vez que le daban de comer a otro usuario, él abría su boca para recibir los bocados.

En Munakuy trabajan cerca de 40 personas de diferentes profesiones. Entre el médico que dirige el lugar, el jefe de enfermería y la nutricionista buscaron cómo empezar a cambiar la alimentación de don Rodolfo.

“Revisamos el expediente y llamé al hospital, vimos que no tenía ninguna dificultad para la deglución (...). Empezamos a darle de comer sin la sonda como una semana después. Hay que empezar como con niños chiquitos para que pueda probar texturas diferentes, cantidades y que vaya probando diferentes alimentos”, comentó Edelio Pérez Domínguez, director de la fundación y doctor general en Costa Rica. En su natal Cuba, él trabajó como nefrólogo y médico interno.

Sobre el uso de la sonda en don Rodolfo, la doctora Carolina Montoya, directora del Chacón Paut, comentó que se debía a que por secuelas o deterioro con los años las personas pierden habilidades para “comer y tragar”.

“Después de valoración nutricional y de gastroenterología se toma la decisión de poner sonda. Se respeta que la persona pueda tener la habilidad. Hay programas de entrenamiento que sirven. En el caso de él puede que el cambio de ambiente a uno un poco más hogareño (haya ayudado a hacer la diferencia) que el hospital, en el que todo mundo está con uniforme, haciendo procedimientos médicos”, comentó. Además, aseguró, que igualmente se intentaba alimentarlo por la boca, pero que cuando no reciben la comida, se pasan colados por la sonda que se usa “como respaldo”.

Montoya dice que don Rodolfo fue alimentado por sonda de marzo a diciembre del 2021.

Según los funcionarios de la fundación, el señor llegó muy delgado al lugar, por lo cual coordinaron con la nutricionista para ayudarlo a recuperar peso. La tarea no ha sido sencilla pues él tiene el catabolismo acelerado, quema muchas calorías, lo que hace que aumente poco de peso.

En la fundación Munakuy, se promueve la autonomía de los usuarios. Algunos de los que fueron trasladados del Chacón Paut y tienen las condiciones para caminar, disfrutan de dar paseos por su nuevo hogar. (JOHN DURAN)

“Ya come vía oral, sin ninguna infusión; come alimentos variados. Es de buen comer. Él ha ido de menos a más, de dieta licuada a blanda. Ahorita tolera más alimentos, los deglute mejor. Manipula un vaso, que son cositas que al inicio no hacía”, detalló Alejandra Machuca, nutricionista de la fundación.

A don Rodolfo le gustan mucho los snacks en paquetitos que comen cuando hay actividades especiales.

Otro de los cambios que experimentan tanto don Rodolfo como sus compañeros egresados del hospital psiquiátrico es que los alimentos tienen una preparación diferente a la de un centro médico y les sirven en una vajilla convencional y no en bandejas hospitalarias. Esto también ha influido en que se le despierte el apetito.

Un avance presentado por el señor tiene relación con que ya puede succionar, lo aprendió gracias a tomar con pajilla. Dependiendo de su avance, el doctor Edelio Pérez explicó que más adelante se le buscaría proporcionarle una dentadura.

Mientras el almuerzo llega, don Rodolfo reposa en la silla de ruedas que usa luego de que, tiempo atrás, se fracturara su cadera.

En el hospital tenía colocada en su estómago la sonda que cada cierto tiempo le suministraba alimentos. La sonda estaba conectada a una máquina que requiere de corriente eléctrica, lo que hace creer a los funcionarios de la fundación que de repente eso requería que pasara, sobre todo, en cama. Aún así la directora del hospital de salud mental asegura que como las dosis eran programadas a él también lo sacaban para que no estuviera todo el tiempo acostado en la habitación. En su nueva casa pasa en su silla. Algunas veces por semana recibe terapia ocupacional al igual que todos los usuarios del lugar. A él le estimulan la parte multisensorial.

Cuando juega, aún estando en su propio mundo, don Rodolfo está conviviendo con sus pares.

Le gusta entretenerse con objetos de colores. Además de ocuparlo, lo alejaron de golpearse a sí mismo, lo cual sobresale en su nuevo día a día.

Bryan Rodríguez, coordinador del equipo técnico y jefe de enfermería de la fundación, dice que don Rodolfo vive tranquilo y disfruta de la música a bajo volumen. Él saca de las bolsas de su suéter tres figuras de plástico y se las da al señor para retratar en una fotografía lo que al señor le gusta hacer.

Los funcionarios procuran darle a don Rodolfo una mejor calidad de vida. Como conocimos en un artículo anterior, publicado en junio del 2021, don Rodolfo no tiene comunicación verbal y ha pasado prácticamente toda su existencia solo, consigo mismo.

A sus 63 años, él es símbolo del abandono, desconocimiento y de los errores del pasado para tratar a las personas con enfermedades mentales y discapacidades psicosociales.

Fue abandonado ante el desconocimiento y desesperación de una familia de recursos limitados, en un tiempo en el que las opciones no estaban basadas en la defensa de los derechos humanos y en el que personas con su condición pasaban todo el día en su casa ante la ausencia de opciones educativas.

Ahora, sus días inician a primera hora con un baño. Luego, le ofrecen su desayuno. Van lento y distinto.

La cama enferma, eso es lo que consideran los funcionarios de la fundación Munakuy. Cada día sacan a los usuarios que requieren asistencia para que reciban sol e interactúen con sus compañeros. El 25 de enero, don Rodolfo estaba en el corredor de la casita en la que habita con tres usuarios más. (JOHN DURAN)

Su nueva casa Copiado!

Mientras Rodolfo permanece en su silla, algunos de sus compañeros caminan por el lugar, otros pintan en la terapia ocupacional y un señor pide lejanía, pues teme que lo vuelvan a inyectar.

En la casa en la que conviven todas las mujeres del lugar, solamente 12 de toda la población, se pasa una telenovela que las entretiene. Una de las premisas de este sitio es respetar la autonomía de los residentes.

En la cocina preparan arroz con pollo y ensalada fría para quienes pueden comer sólido; la opción para quienes requieren comida blanda es un tipo de sopa espesa con vegetales y pollo. En las paredes se colocaron hojas con los nombres de los habitantes de cada casita y los distintos requerimientos de ellos y ellas. Huele a hogar.

El espacio aspira a ser lo más familiar posible para quienes lo habitan: una población de adultos mayores con distintas condiciones. En palabras del director y doctor Edelio Pérez, aquí llegan los “casos más complicados del Conapam y el Conapdis”.

Con la palabra complicado se refiere a personas con comorbilidad (se utiliza este término cuando una persona tiene dos o más trastornos o enfermedades) y la gran mayoría presentan “deterioro cognitivo”, entre otras condiciones, que son de difícil manejo en hogares de adultos mayores.

Don Rodolfo y los demás señores que vivieron por años en el Chacón Paut fueron ubicados en este lugar luego de que Conapdis buscara un sitio en el que pudieran tener asistencia y atención médica, comentó el doctor Pérez. Generalmente Conapdis cuenta con centros de acogida en los que no hay médicos ni enfermeros, nutricionistas o terapeutas ocupacionales, entre otros.

“Esos lugares de acogida tienen la figura de un cuidador y representante. Bajo esa política interna que tienen en Conapdis, les es difícil manejar un usuario con alta complejidad. Literalmente nos volvimos el centro que recibe pacientes de alta complejidad”, agregó el director.

Los usuarios de esta fundación son atendidos en el Hospital Calderón Guardia y también coordinan con la Clínica de Coronado. En el caso de las personas que vivieron en el Chacón Paut, ese centro médico les brinda soporte.

Anteriormente, todo el equipo de Munakuy pasó por un extenso proceso de capacitación con el centro de salud mental para trabajar el tema clínico de los usuarios recién llegados y que tienen padecimientos de salud que van más allá de la discapacidad psicosocial o el “deterioro cognitivo”.

Asimismo, el director cuenta que tuvieron la posibilidad de contratar por servicios profesionales a algunos funcionarios que trabajan en el Chacón Paut para conocer cómo era el manejo y eso “traducirlo” a un sitio con un ambiente más hogareño.

El director de Munakuy, fundación que se financia gracias a subsidios de usuarios remitidos de otros centros y de Conapdis, explicó cuáles son las principales diferencias que experimentan don Rodolfo y sus compañeros provenientes del hospital.

“En un hospital se vive literalmente institucionalizado. Un señor en un hospital tiene que regirse por normas hospitalarias. El primer contraste acá es que cada dos días allá se les hacía la barba, quiera o no quiera, por el hecho de mantener la higiene; si tienen que amarrarlo entre dos o tres, lo amarran pero hay que hacerle la barba. Esas son las normas dentro de un hospital.

“Aquí se respeta más la autonomía del señor. Ese fue el primer conflicto que tuvimos con el hospital: tuve que llamar a los representantes del Conapdis para que le explicaran a la trabajadora social del Chacón Paut por qué los usuarios andaban barbudos. Yo no iba a permitir que los amarraran para hacerles la barba”, detalló.

En la fundación en la que habita don Rodolfo trabajan profesionales capacitados que brindan asistencia a las personas mayores que viven allí, la mayoría en condición de abandono. (JOHN DURAN)

A la fundación también llega un estilista que dona su trabajo y corta el cabello o cambia el look de quienes lo deseen.

Con respecto al tema de la barba, la directora del Chacón Paut comentó que “en el hospital hay rutinas. Por más que se intente un ambiente cálido, es un hospital con horas de levantarse, horas de baño, horas estrictas de alimentación. (La fundación) es un ambiente más hogarizado, se busca que sea más parecido a las casas”, dijo.

Otro aspecto fundamental, según el doctor Pérez, es que si algún usuario se pone intranquilo no lo van a sujetar. “Hay normas y derechos internacionales que hay que respetar y que una vez que salen de las normas hospitalarias ya prima más autonomía del señor y ese respeto hay que mantenerlo”, aseveró.

Durante la visita, un adulto mayor estaba sujetado con una tela a su silla de ruedas, con el fin de evitar que se cayera. Según el médico Edelio, las sujeciones que no no practican son las de las manos.

Según la directora del Chacón Paut, en el centro médico los usuarios “no pasaban sujetados” y que cuando se daban casos se hacía normado.

El doctor Pérez resaltó otra característica que hace que las personas se sientan en casa y es el uso de ropa particular para todos. “Como norma, no usamos gabacha: ni el personal de enfermería ni los cuidadores van a usar ropa que se identifique con una institución hospitalaria, que les haga a ellos recordar que están dentro de un centro médico”.

La premisa de este lugar es la autonomía. Y según los ejemplos del director, buscarle calidad de vida a las personas como la han hecho con don Rodolfo al retirarle la sonda alimenticia. También menciona el caso de una persona a quien le adaptaron la medicación.

“Aquí han llegado usuarios a los que literalmente tenemos que asistirlos con la alimentación, cuando ves la causa decía que el señor era agresivo y en este entorno no se ha manifestado así. Empiezo a disminuir las dosis y el señor es más activo, cooperativo”, detalló.

En esta fundación viven, además, adultos mayores con VIH y otros que están terminando de pagar una condena, personas que fueron habitantes de calle por décadas y que llegaron remitidos por Chepe se Baña, señoras que fueron trabajadoras sexuales y población LGTBIQ, entre otros. En el lugar no existe la segregación, a todos se les respetan sus derechos humanos, asegura.

“Entre ellos no existe esa diferenciación de decir: mirá, es que él tiene eso, entonces me alejo. Es social todo. Es una familia”, agregó el enfermero Bryan Rodríguez.

El doctor resaltó que “la única diferencia que hay” es que las casas que están primero, en la parte baja, fueron habilitadas por Conapdis por tema de facilidad y autonomía para los usuarios en silla de ruedas.

Don Rodolfo habita una de esas casas en la parte baja, junto a compañeros del Chacón Paut, personas que de una u otra manera han sido parte de su vida por mucho tiempo.

***

Hoy, la vida de don Rodolfo es algo diferente. Va poco a poco, pero cada pequeño avance asegura una existencia distinta a la conocida durante décadas. Los rayos dorados que se metían entre las nubes empezaron a calentar. Don Rodolfo continúa viendo hacia un punto fijo.

La vida de más de 20 personas que vivieron por años en el hospital psiquiátrico Chacón Paut cambió, y hoy desde la funación, es que su nuevo hogar, tienen días diferentes. (JOHN DURAN)

En cada casita hay cuatro habitaciones y en cada una de ellas duermen dos personas, según el doctor Edelio, director del lugar, cada dos horas hay profesionales haciendo rondas para ver si algún usuario requiere algo. (JOHN DURAN)

Don Rodolfo pasa sus días lejos de la vida del hospital. Él era la persona que vivió para más tiempo institucionalizada luego de ser abandonado a sus nueve años. (JOHN DURAN)

